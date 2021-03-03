Байден продлил санкции против России из-за Крыма

Алексей Вольцев

Президент США Джо Байден продлил еще на год санкционный режим США против РФ, введенный в 2014 году в связи с событиями на Украине и в Крыму.

"Действия и политика, которой касались президентские указы, продолжают представлять необычную и экстраординарную угрозу национальной безопасности и внешней политике США. По этой причине режим чрезвычайной ситуации… должен оставаться в силе и после 6 марта 2021 года и… сохраняться еще на один год", - говорится в опубликованном в среду документе, направленном в конгресс от имени Байдена.

Режим чрезвычайной ситуации, который предусматривает введение санкций в отношении той или иной страны, продлевается правительством США на регулярной основе. Соответствующий режим в отношении России был введен рядом президентских указов в марте 2014 года из-за событий в Крыму и на востоке Украины, после чего Вашингтон инициировал кампанию по введению санкций против Москвы.