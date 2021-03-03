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Байден продлил санкции против России

Байден продлил санкции против РоссииДжо БайденФото: KEVIN LAMARQUE / Reuters

Президент США Джо Байден продлил на год санкции против России, введенные в 2014 году в связи с событиями в Крыму и на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией.

В мире

По материалам: lenta.ru
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