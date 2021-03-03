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Байдена призвали «поставить шах и мат» «Северному потоку-2»

Байдена призвали «поставить шах и мат» «Северному потоку-2»Фото: Paul Langrock / Nord Stream 2

Администрацию президента США Джо Байдена призвали «поставить шах и мат» газопроводу «Северный поток-2» и не отказываться от давления на европейские компании. Об этом пишет издание National Interest.

Автор статьи Дэниел Кочис указывает, что любые шаги Вашингтона не помогут избежать разочарования со стороны тех или иных международных партнеров. Это связано с тем, что проект уже поддерживают разные европейские страны, несмотря на американские санкции.

По мнению журналиста, это показывает, насколько огромное влияние Россия уже имеет в регионе, и поставки газа — «ее главный козырь». Кочис предлагает Вашингтону найти «волшебное средство, которое устроило бы всех». Автор подчеркнул, что национальные интересы США требуют, чтобы на «Северном потоке-2» поставили крест.

«В этой геополитической шахматной игре может быть только один исход — победа. Если Соединенные Штаты позволят проекту завершиться, это будет исторической ошибкой. Настало время поставить мат», — говорится в статье.

«Северный поток-2» — газопровод из России в Германию, проложенный по дну Балтийского моря. Сейчас он достроен на 95 процентов, общая стоимость его строительства оценивается в 11 миллиардов долларов. Газопровод собирались сдать в конце 2019 года, однако завершение строительства пришлось отложить из-за санкций США.

В мире

По материалам: lenta.ru
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