Белорусский Следком потребовал экстрадиции Тихановской

Вадим Карасев

Следственный комитет Белоруссии подготовил документы для экстрадиции одного из лидеров оппозиции Светланы Тихановской. Ее уже объявили в международный розыск по делу, связанному с четырьмя ее доверенными лицами.

Политика и ее соратников обвиняют в том, что они якобы "готовились захватывать здания государственных органов в Гомеле". По утверждению белорусских силовиков, они смогли "пресечь преступную деятельность обвиняемых".

"Тихановская в настоящее время объявлена в розыск. Соответствующие документы на ее экстрадицию переданы в Генеральную прокуратуру", — говорится в официальном сообщении СК.

Светлана Тихановская была главным конкурентом действующего президента Александра Лукашенко на президентских выборах. По данным, которые публиковали некоторые избиркомы, она набирала на отдельных участках до 80%, однако официально ЦИК назвал победителем Лукашенко, что вызвало массовые протесты. Ряд государств не признали итоги выборов.

В августе 2020 года, вскоре после голосования, Тихановская, по утверждению ее штаба, была насильно выдворена из страны в Литву. Александр Лукашенко затем заявил, что депортация была добровольной, причем он якобы распорядился выдать ей 15 тысяч долларов из бюджета неназванного госпредприятия. За рубежом Тихановская представляет белорусскую оппозицию и ведет консультации с Европой по поводу дальнейших санкций против действующих властей.