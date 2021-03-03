Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Белорусский Следком потребовал экстрадиции Тихановской

Белорусский Следком потребовал экстрадиции Тихановской

Следственный комитет Белоруссии подготовил документы для экстрадиции одного из лидеров оппозиции Светланы Тихановской. Ее уже объявили в международный розыск по делу, связанному с четырьмя ее доверенными лицами.

Политика и ее соратников обвиняют в том, что они якобы "готовились захватывать здания государственных органов в Гомеле". По утверждению белорусских силовиков, они смогли "пресечь преступную деятельность обвиняемых".

"Тихановская в настоящее время объявлена в розыск. Соответствующие документы на ее экстрадицию переданы в Генеральную прокуратуру", — говорится в официальном сообщении СК.

Светлана Тихановская была главным конкурентом действующего президента Александра Лукашенко на президентских выборах. По данным, которые публиковали некоторые избиркомы, она набирала на отдельных участках до 80%, однако официально ЦИК назвал победителем Лукашенко, что вызвало массовые протесты. Ряд государств не признали итоги выборов.

В августе 2020 года, вскоре после голосования, Тихановская, по утверждению ее штаба, была насильно выдворена из страны в Литву. Александр Лукашенко затем заявил, что депортация была добровольной, причем он якобы распорядился выдать ей 15 тысяч долларов из бюджета неназванного госпредприятия. За рубежом Тихановская представляет белорусскую оппозицию и ведет консультации с Европой по поводу дальнейших санкций против действующих властей.

Главные новости

По материалам: uposters.ru
Заказать крауд

Последние новости

Ульяновская тюрьма требует с заключенного деньги на его содержание
Ульяновская тюрьма требует с заключенного деньги на его содержание
На Байконуре обокрали стартовую площадку "Бурана"
На Байконуре обокрали стартовую площадку "Бурана"
Shell передумала расширять выпуск СПГ на Сахалине
Shell передумала расширять выпуск СПГ на Сахалине
Хабиб Нурмагомедов: «Если бы не вера, я бы сошел с ума после смерти отца»
Хабиб Нурмагомедов: «Если бы не вера, я бы сошел с ума после смерти
Опять! Павел Мамаев изменил жене: «Он думал, что никто не узнает»
Опять! Павел Мамаев изменил жене: «Он думал, что никто не узнает»
Дотронулась до руки Чонгука! Фанатка рассказала сумасшедшую историю о встрече с айдолом
Дотронулась до руки Чонгука! Фанатка рассказала сумасшедшую историю о
У певицы Холзи нашли эндометриоз
У певицы Холзи нашли эндометриоз
Диана Пожарская и Иван Янковский перестали скрывать отношения после слухов о беременности
Диана Пожарская и Иван Янковский перестали скрывать отношения после
Георгий Дронов: «Мы обсуждали продолжение «Ворониных», но не хотели терять героя Клюева»
Георгий Дронов: «Мы обсуждали продолжение «Ворониных», но не хотели
«Закатать изверга в бункер»: как скопинского маньяка встретят на родине после 17 лет тюрьмы
«Закатать изверга в бункер»: как скопинского маньяка встретят на
Чулпан Хаматова откровенно рассказала о своей личной жизни
Чулпан Хаматова откровенно рассказала о своей личной жизни
YouTube тестирует аналог TikTok
YouTube тестирует аналог TikTok

Топ на сегодня

SpaceX вновь отложила запуск ракеты Falcon 9 с партией спутников Starlink
SpaceX вновь отложила запуск ракеты Falcon 9 с партией спутников
В Госдуме призвали Киев прекратить шантаж Крыма водой
В Госдуме призвали Киев прекратить шантаж Крыма водой
Россия пообещала отреагировать на санкции ЕС из-за Навального
Россия пообещала отреагировать на санкции ЕС из-за Навального
Девять бойцов ВСУ ранены на Донбассе в результате подрыва машины
Девять бойцов ВСУ ранены на Донбассе в результате подрыва машины
Голикова оценила заболеваемость COVID-19 в России
Голикова оценила заболеваемость COVID-19 в России

Еще по теме

МВД Белоруссии подтвердило объявление Тихановской в розыск
Тихановская пообещала аннулировать все договоренности Лукашенко с Россией
Штаб Тихановской не признал итоги выборов в президенты Белоруссии
Соратница Тихановской остается в Минске