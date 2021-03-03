Беременная Эмили Ратаковски выставила в окно голые ягодицы и налившуюся грудь
29-летняя американская супермодель и предпринимательница Эмили Ратаковски выложила в инстаграме очередную серию откровенных фотографий, на которых она запечатлена совершенно обнаженной.
Эмили Ратаковски в октябре объявила на своей странице в инстаграме, что ждет первенца. Несмотря на это, популярная модель не прекращает публиковать свои откровенные фото.
На свежих снимках блогерша позирует у окна без какой-либо одежды, демонстрируя свои округлившиеся формы. Звезда показала округлившийся живот и налившуюся грудь, похваставшись своей знаменитой пятой точкой.
"Иногда я чувствую себя Винни Пухом в человеческом обличье, иногда — богиней плодородия с сочной задницей. Я сделала это фото, когда был второй вариант. В любом случае я знаю, что очень скоро буду скучать по этому животу и этим пинкам", — призналась недавно звезда.
Напомним, Эмили Ратаковски ожидает первенца от актера и продюсера Себастьяна Бир-Маккларда.
В интервью Vogue она сказала, что не собирается навязывать будущему ребенку гендерные стереотипы, употребив по отношению к нему неопределенное местоимение "они".
Для американской супермодели, актрисы и предпринимательницы это первая беременность. Звезда не стала осуждать тех людей, которые желают узнать пол ее будущего ребенка.
Как писал NEWSTES, ранее беременная Эмили Ратаковски снялась в ванной совершенно голой, показав гладковыбритый лобок.