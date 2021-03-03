Беременная Эмили Ратаковски выставила в окно голые ягодицы и налившуюся грудь

Вадим Карасев

29-летняя американская супермодель и предпринимательница Эмили Ратаковски выложила в инстаграме очередную серию откровенных фотографий, на которых она запечатлена совершенно обнаженной.

Эмили Ратаковски в октябре объявила на своей странице в инстаграме, что ждет первенца. Несмотря на это, популярная модель не прекращает публиковать свои откровенные фото.

На свежих снимках блогерша позирует у окна без какой-либо одежды, демонстрируя свои округлившиеся формы. Звезда показала округлившийся живот и налившуюся грудь, похваставшись своей знаменитой пятой точкой.



"Иногда я чувствую себя Винни Пухом в человеческом обличье, иногда — богиней плодородия с сочной задницей. Я сделала это фото, когда был второй вариант. В любом случае я знаю, что очень скоро буду скучать по этому животу и этим пинкам", — призналась недавно звезда.

Напомним, Эмили Ратаковски ожидает первенца от актера и продюсера Себастьяна Бир-Маккларда.

В интервью Vogue она сказала, что не собирается навязывать будущему ребенку гендерные стереотипы, употребив по отношению к нему неопределенное местоимение "они".



Мы не узнаем пол, пока нашему ребенку не исполнится 18 лет, и тогда они сами сообщат нам об этом. Все смеются над этим. Однако все намного сложнее, чем те гениталии, с которыми может родиться наш ребенок: кем будет этот человек? Для какого человека мы станем родителями? Как они изменят нашу жизнь?

Для американской супермодели, актрисы и предпринимательницы это первая беременность. Звезда не стала осуждать тех людей, которые желают узнать пол ее будущего ребенка.



Мне нравится идея навязать своему ребенку как можно меньше гендерных стереотипов. Но независимо от того, насколько прогрессивной я могу быть, я понимаю желание узнать пол нашего плода; это похоже на первую реальную возможность взглянуть, кем он может быть.

Как писал NEWSTES, ранее беременная Эмили Ратаковски снялась в ванной совершенно голой, показав гладковыбритый лобок.