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Боевики на Донбассе официально объявили, что открывают огонь по позициям ВСУ

Боевики на Донбассе официально объявили, что открывают огонь по позициям ВСУ

«Власти ДНР» разрешили боевикам открывать «упреждающий» огонь по позициям украинских военных. Об этом сообщает «ОстроВ».

«В связи с отсутствием реакции международных наблюдателей на продолжающиеся обстрелы населенных пунктов республики, в целях защиты населения от украинского террора, подразделениям народной милиции дано разрешение на ведение упреждающего огня на подавление и уничтожение огневых точек противника», — говорится в «экстренном заявлении» главарей боевиков.

Это свидетельствует, что российские оккупанты считают возможным вести обстрелы позиций ВСУ фактически в любое время.

Такое решение «властей ДНР» вызвало протест со стороны главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука, сообщает Telegram-канал ТКГ.

«Мы расцениваем данное заявление как угрозу одностороннего выхода российской стороны из режима прекращения огня и угрозу выполнения Минских договоренностей», — сказано в сообщении.

Напомним, Хомчак заявил о том, что обстрелы на Донбассе связаны с санкциями против Медведчука.

Фото ministry_of_defense_ua/Instagram

Украина

По материалам: fakty.ua
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