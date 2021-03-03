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Более сотни человек умерли после вакцинации от COVID-19 в Норвегии

Более сотни человек умерли после вакцинации от COVID-19 в НорвегииФото: Jil Yngland / Reuters

В Норвегии создали экспертную группу, которая должна разобраться с большим числом смертей после вакцинации от COVID-19. Всего после прививки скончались более сотни человек, пишет Bloomberg.

Сообщается, что 102 пожилых человека умерли после вакцинации, их средний возраст составляет 87 лет. Большинство из скончавшихся жаловались на плохое состояние здоровья и без вакцинации.

Рабочая группа, выводы которой будут опубликованы до Пасхи, должна установить причину смертей норвежцев. Эксперты должны выявить связь между вакцинацией и последующей смертью.

В Норвегии используются вакцины Pfizer/BioNTech, а также американской компании Moderna.

Ранее сообщалось, что более 40 человек умерли после прививки вакцины от коронавируса в Австрии. За период с 27 декабря по 26 февраля в стране зафиксировали 41 случай смерти среди привитых препаратом Pfizer/BioNTech. У 11 человек вакцинация пришлась на время инкубационного периода заболевания COVID-19, во время которого они и умерли. Еще у 19 были серьезные заболевания — возможно, они и стали причиной смерти. Об оставшихся случаях пока не удалось получить дополнительной информации.

В мире

По материалам: lenta.ru
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