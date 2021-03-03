Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Брюса Уиллиса раскритиковали за поцелуй в губы с восьмилетней дочерью

Брюса Уиллиса раскритиковали за поцелуй в губы с восьмилетней дочерью

Брюса Уиллиса раскритиковали за поцелуй в губы с восьмилетней дочерьюФото: @emmahemingwillis

Голливудского актера Брюса Уиллиса раскритиковали за поцелуй в губы с восьмилетней дочерью Мэйбл. Фанаты возмутились в комментариях под видео, которое опубликовала супруга артиста Эмма Хеминг в Instagram.

На кадрах запечатлены звезда «Крепкого орешка» со своей женой и их двумя наследницами: восьмилетней Мэйбл и шестилетней Эвелин. Однако 65-летний актер смутил некоторых фанатов после того, как поцеловал в губы старшую дочь.

Некоторые интернет-пользователи сочли видео тревожным. В комментариях они раскритиковали артиста: «В наши дни целовать своих детей в губы — это странно и опасно...», «Фу, не целуй ее в губы!!!» и «Да, это мерзко». Однако не все подписчики были категоричны. Многие встали на сторону актера и решили, что в подобном проявлении любви к своему ребенку нет ничего плохого.

Американский актер также является отцом 32-летней дочери Румер, 29-летнего сына Скаута и 26-летней Таллулы. Трое детей родились в браке с бывшей женой Деми Мур.

Шоу-бизнес

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

Финал конкурса «История местного самоуправления моего края» пройдет в мае
Финал конкурса «История местного самоуправления моего края» пройдет в
В Москве с 22 марта по 22 мая пройдет второй этап всероссийского фестиваля «Футбол в школе»
В Москве с 22 марта по 22 мая пройдет второй этап всероссийского
Россия и Киргизия продолжат сотрудничество в сфере образования
Россия и Киргизия продолжат сотрудничество в сфере образования
Для Трампа нашли возможность избраться в 2024 году без республиканцев
Для Трампа нашли возможность избраться в 2024 году без республиканцев
Брюса Уиллиса раскритиковали за поцелуй в губы с восьмилетней дочерью
Брюса Уиллиса раскритиковали за поцелуй в губы с восьмилетней дочерью
В Киеве прошла акция протеста журналистов закрытых телеканалов
В Киеве прошла акция протеста журналистов закрытых телеканалов
Мэр Николаева пригрозил отказывающимся от вакцинирования украинцам платным лечением
Мэр Николаева пригрозил отказывающимся от вакцинирования украинцам
Путин потребовал от силовиков «мониторить интернет»
Путин потребовал от силовиков «мониторить интернет»
Стали известны подробности состояния Юрия Розанова незадолго до смерти
Стали известны подробности состояния Юрия Розанова незадолго до смерти
Матвиенко возмутили цены на цветы перед 8 Марта
Матвиенко возмутили цены на цветы перед 8 Марта
Детям из многодетных семей в России захотели выделить бюджетные места в вузах
Детям из многодетных семей в России захотели выделить бюджетные места
Россиянин сломал ногу годовалому мальчику за ночной плач
Россиянин сломал ногу годовалому мальчику за ночной плач

Топ на сегодня

Не война, так репетиция. Что делали Россия и НАТО у берегов Норвегии?
Не война, так репетиция. Что делали Россия и НАТО у берегов Норвегии?
Фигуранты дела Скрипалей попали под санкции из-за Навального
Фигуранты дела Скрипалей попали под санкции из-за Навального
Жириновский назвал виновных в распаде СССР
Жириновский назвал виновных в распаде СССР
США выведут космическое сотрудничество с Россией из-под санкций
США выведут космическое сотрудничество с Россией из-под санкций
Бальбек прокомментировал санкции ЕС и США из-за Навального
Бальбек прокомментировал санкции ЕС и США из-за Навального

Еще по теме

Дэвида Бекхэма раскритиковали за поцелуй в губы с семилетней дочерью Харпер
Эмма Хеминг отметила день рождения с мужем Брюсом Уиллисом, его экс-супругой Деми Мур и их дочерью Румер
Жена Брюса Уиллиса Эмма Хеминг прокомментировала его карантин с Деми Мур: "Скучаю и люблю"
Фанаты раскритиковали Рианну за неоднозначный снимок (ФОТО)