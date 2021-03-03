Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Бузова и Бородина будут вести новую «Битву экстрасенсов»?!

Бузова и Бородина будут вести новую «Битву экстрасенсов»?!

По сообщению портала «Cosmopolitan» Ольга Бузова и Ксения Бородина вновь встретятся на съемочной площадке. Однако же, не на лобном месте «Дома-2», как вы могли подумать, а в совершенно новом проекте мистического жанра. «Сейчас готовятся пилотные выпуски проекта, который будут вести Бородина и Бузова», — делятся информацией в «КП».


Детали ожидаемого шоу пока находятся в тайне, но, стоит признать, что оно уже успело собрать сотни негативных откликов от россиян: «Надоели постановы!», «Сколько можно делать а ля мистику, когда все эти ваши битвы уже давным-давно раскрыли???», «У меня только одна фраза есть: посмотрите фильм бориса соболева идущие к черту и не позорьтесь», — раскритиковали ведущих и создателей шоу в сети.

Как выяснилось, людей возмущает не только выбранный стиль программы, но и присутствие в ней Бузовой и Бородиной. Любители ТНТ требуют заменить девушек на кого-то другого, «более уважаемого». «Люди, как вы можете смотреть на этих хабалок?», «Проект обречен на самоуничтожение!», «Неужели в стране нет образованных, молодых, талантливых ведущих?» — цитирует юзеров указанный портал.

В целом, негодование зрителей ТВ понятно, но не стоит забывать о том, что некоторые проекты становятся популярными именно благодаря всеобщему хейту. Не будем «далеко ходить» и вспомним скандальную славу «Дома-2»!

[media=https://www.instagram.com/p/CL69fwfgci5/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading]
Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
Заказать крауд

Последние новости

Российская фигуристка Мария Сотскова получила дисквалификацию на 10 лет
Российская фигуристка Мария Сотскова получила дисквалификацию на 10
Глава МИД Франции назвал Россию "неприятным и невыносимым соседом"
Глава МИД Франции назвал Россию "неприятным и невыносимым соседом"
Рэпер, наставник "Голоса" и инди-музыкант: СМИ раскрыли шорт-лист претендентов на участие в "Евровидении-2021" от России
Рэпер, наставник "Голоса" и инди-музыкант: СМИ раскрыли шорт-лист
Объявлены даты проведения фестиваля "Кинотавр" в Сочи
Объявлены даты проведения фестиваля "Кинотавр" в Сочи
Паулина Андреева родила Федору Бондарчуку сына. Актриса раскрыла имя мальчика
Паулина Андреева родила Федору Бондарчуку сына. Актриса раскрыла имя
ЦБ посчитал стоимость блинов на Масленицу
ЦБ посчитал стоимость блинов на Масленицу
Еще две выездные бригады вакцинации от COVID-19 заработали в Москве
Еще две выездные бригады вакцинации от COVID-19 заработали в Москве
Политолог: США "загнали себя" противостоянием "Северному потоку-2"
Политолог: США "загнали себя" противостоянием "Северному потоку-2"
ЦБ рассказал, как мошенники заманивают пенсионеров в финансовые пирамиды
ЦБ рассказал, как мошенники заманивают пенсионеров в финансовые
Паулина Андреева и Федор Бондарчук стали родителями
Паулина Андреева и Федор Бондарчук стали родителями
Актер сериала «Сваты» Иван Марченко скончался от онкологического заболевания
Актер сериала «Сваты» Иван Марченко скончался от онкологического
Паулина Андреева родила сына
Паулина Андреева родила сына

Топ на сегодня

Фигуранты дела Скрипалей попали под санкции из-за Навального
Фигуранты дела Скрипалей попали под санкции из-за Навального
Не война, так репетиция. Что делали Россия и НАТО у берегов Норвегии?
Не война, так репетиция. Что делали Россия и НАТО у берегов Норвегии?
Жириновский назвал виновных в распаде СССР
Жириновский назвал виновных в распаде СССР
США выведут космическое сотрудничество с Россией из-под санкций
США выведут космическое сотрудничество с Россией из-под санкций
Бальбек прокомментировал санкции ЕС и США из-за Навального
Бальбек прокомментировал санкции ЕС и США из-за Навального

Еще по теме

СМИ: Бузова и Бородина после закрытия "Дома-2" будут вести новое шоу о мистике на ТНТ
Участник «Битвы экстрасенсов» рассказал, что уже скоро Ольга Бузова дважды станет мамой
Ксения Бородина без Бузовой стала ведущей нового шоу "Спаси свою любовь"
Ольга Бузова рассказала о сложностях в новом шоу "Спаси свою любовь"