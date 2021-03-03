Бузова и Бородина будут вести новую «Битву экстрасенсов»?!

Влада Некрасова

По сообщению портала «Cosmopolitan» Ольга Бузова и Ксения Бородина вновь встретятся на съемочной площадке. Однако же, не на лобном месте «Дома-2», как вы могли подумать, а в совершенно новом проекте мистического жанра. «Сейчас готовятся пилотные выпуски проекта, который будут вести Бородина и Бузова», — делятся информацией в «КП».

Детали ожидаемого шоу пока находятся в тайне, но, стоит признать, что оно уже успело собрать сотни негативных откликов от россиян: «Надоели постановы!», «Сколько можно делать а ля мистику, когда все эти ваши битвы уже давным-давно раскрыли???», «У меня только одна фраза есть: посмотрите фильм бориса соболева идущие к черту и не позорьтесь», — раскритиковали ведущих и создателей шоу в сети.

Как выяснилось, людей возмущает не только выбранный стиль программы, но и присутствие в ней Бузовой и Бородиной. Любители ТНТ требуют заменить девушек на кого-то другого, «более уважаемого». «Люди, как вы можете смотреть на этих хабалок?», «Проект обречен на самоуничтожение!», «Неужели в стране нет образованных, молодых, талантливых ведущих?» — цитирует юзеров указанный портал.

В целом, негодование зрителей ТВ понятно, но не стоит забывать о том, что некоторые проекты становятся популярными именно благодаря всеобщему хейту. Не будем «далеко ходить» и вспомним скандальную славу «Дома-2»!

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