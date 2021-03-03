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Бывшая солистка «ВИА Гры» показала небритые подмышки в честь 8 Марта

Бывшая солистка «ВИА Гры» показала небритые подмышки в честь 8 МартаФото: @annasedokova

Бывшая солистка «ВИА Гры», украинская певица Анна Седокова показала небритые подмышки в честь 8 Марта. Она опубликовала фото в Instagram.

В сторис 38-летней артистки появилась фотография, где Седокова предстала в кружевном черном белье и с ярким макияжем, она подняла руку вверх. На снимке были видны небритые подмышки певицы. Таким образом поп-звезда решила поздравить своих подписчиков с Международным женским днем. «Девочки, с наступающим!» — подписала она кадр. Так как шанса прокомментировать публикацию у подписчиков не было, невозможно оценить их реакцию.

В ноябре прошлого года Анна Седокова высказалась о «сроке годности женщин». Она призвала прекратить «оценивать пригодность женщины по цифрам в паспорте».

19 сентября 2020 года стало известно, что бывшая солистка «ВИА Гры» вышла замуж в третий раз. Избранником артистки стал 28-летний баскетболист из команды «Химки» Янис Тимма.

Шоу-бизнес

По материалам: lenta.ru
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