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Бывший ведущий «Битвы экстрасенсов» рассказал о смертельном заболевании

Бывший ведущий «Битвы экстрасенсов» рассказал о смертельном заболеванииСергей СафроновФото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Бывший ведущий программы «Битва экстрасенсов» на телеканале ТНТ Сергей Сафронов рассказал, что борется со смертельным диагнозом. Анонс программы «Секрет на миллион» доступен на сайте телеканала НТВ.

Он признался телеведущей Лере Кудрявцевой, что серьезно болен. «Одышка, ком в горле, потливость. Страх действительно есть, надо быть больным человеком, чтобы не испытывать этого страха», — описал свои ощущения 38-летний иллюзионист. При этом он указал на область горла и поделился, что чувствовал там что-то странное, сравнив это с героем серии фильмов ужасов «Чужой».

Сафронов, побритый наголо, поделился, что врачи брали у него «фрагменты» из горла и показал шрам на шее. После лечения он страдал от тошноты и сильного головокружения, от которого от терял равновесие. Братья иллюзиониста Илья и Андрей вспомнили, что их отец, узнав о болезни Сергея, позвонил им в час ночи и плакал по телефону.

В анонсе программы не раскрыли, каким именно заболеванием страдает бывший ведущий «Битвы экстрасенсов». Однако Кудрявцева, узнав о диагнозе, обняла героя программы и попыталась сдержать слезы.

Сафронов добавил, что экстрасенсы брали его за руку и «смотрели» его будущее. «И никто из них не увидел самого главного!» — заключил он.

В ноябре 2020-го Сафронова отстранили от «Битвы экстрасенсов» после того, как участница проекта Алина Вердиш обвинила его в получении взяток. Представители ТНТ назвали причиной отстранения ведущего попытку «обмануть коллектив проекта, дав подсказку одному из телепатов на отборочных испытаниях». Позже друг ведущего на условиях анонимности рассказал, что обвинения в получении взяток за подсказки были местью.

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По материалам: lenta.ru
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