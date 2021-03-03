ЦБ посчитал стоимость блинов на Масленицу

Вадим Карасев

Эксперты главного управления Банка России по ЦФО подсчитали стоимость блинов на Масленицу, которая в этом году пройдет с 8 по 14 марта.

Приготовление стопки блинчиков для московской семьи из четырех человек будет стоить 125 рублей, а для подмосковной — 118 рублей. За год стоимость блинов выросла на 3,1% для москвичей и на 3,5% для жителей Московской области.

Тарелка блинов со сгущенкой будет стоить 232 рубля для москвичей и 225 для жителей Подмосковья, с мясом — 289 и 273 рубля, с вареньем — 219 и 189 рублей соответственно.



В ЦБ отметили, что основное влияние на рост стоимости блюда оказало подорожание сахара (в связи с засухой и низкой урожайностью в 2020 году) и муки (из-за роста мировых цен на зерно). Стоимость молока почти не изменилась благодаря конкуренции производителей, считают эксперты. Из начинок подорожало больше всего мясо - на 4,8%. В целом эксперты делают вывод, что блины дорожают медленнее, чем продуктовая корзина в целом.

