ЦБ рассказал, как мошенники заманивают пенсионеров в финансовые пирамиды

Алексей Вольцев

Мошенники обманывают пенсионеров Москвы и Подмосковья, заманивая их возможностью вкладывать в фармацевтику, фермерские хозяйства, базы отдыха, а также в оптовые поставки овощей и фруктов, сообщила пресс-служба главного управления Банка России по ЦФО.

За прошлый год в Москве и Подмосковье было выявлено 45 организаций с признаками финансовой пирамиды: из них 40 - в Москве и пять - в Московской области. Как выяснил ЦБ, у мошенников все еще актуальным остаются традиционные формы нелегального привлечения денег граждан через потребительские общества, либо потребительские кооперативы, которые не обладают статусом финансовой организации и не поднадзорны Банку России.

"Основная целевая аудитория таких компаний – пенсионеры. Предлагают вложения в фармацевтику, фермерские хозяйства, базы отдыха и оптовые поставки овощей и фруктов, обещают доходность более 18%", - рассказал начальник отдела противодействия нелегальной деятельности ГУ ЦБ по ЦФО Евгений Балычев.

Он пояснил, что на привлечение средств населения у этих организаций нет лицензии. Кроме того, масштаб сбора денег у граждан и активность в этом направлении явно несопоставима с реальной хозяйственной деятельностью организаций.