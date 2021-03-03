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ЦБ рассказал, как мошенники заманивают пенсионеров в финансовые пирамиды

ЦБ рассказал, как мошенники заманивают пенсионеров в финансовые пирамиды
Мошенники обманывают пенсионеров Москвы и Подмосковья, заманивая их возможностью вкладывать в фармацевтику, фермерские хозяйства, базы отдыха, а также в оптовые поставки овощей и фруктов, сообщила пресс-служба главного управления Банка России по ЦФО.

За прошлый год в Москве и Подмосковье было выявлено 45 организаций с признаками финансовой пирамиды: из них 40 - в Москве и пять - в Московской области. Как выяснил ЦБ, у мошенников все еще актуальным остаются традиционные формы нелегального привлечения денег граждан через потребительские общества, либо потребительские кооперативы, которые не обладают статусом финансовой организации и не поднадзорны Банку России.

"Основная целевая аудитория таких компаний – пенсионеры. Предлагают вложения в фармацевтику, фермерские хозяйства, базы отдыха и оптовые поставки овощей и фруктов, обещают доходность более 18%", - рассказал начальник отдела противодействия нелегальной деятельности ГУ ЦБ по ЦФО Евгений Балычев.


Он пояснил, что на привлечение средств населения у этих организаций нет лицензии. Кроме того, масштаб сбора денег у граждан и активность в этом направлении явно несопоставима с реальной хозяйственной деятельностью организаций.

Экономика

По материалам: ria.ru
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