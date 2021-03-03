Челябинец остался без квартиры после сдачи ее в аренду

Вадим Карасев

Житель Челябинска сдал свою квартиру в аренду и спустя пару месяцев узнал, что она продана другому человеку. Недвижимость по поддельным документам продал арендатор жилья, пишет 74.Ru.

Дмитрий в апреле 2020 года сдал двухкомнатную квартиру в доме на Тополиной аллее. Сам он временно проживает в Тюмени и попросил заключить сделку свою мать. Квартиросъемщик заплатил за первые 2 месяца и поначалу присылал показания счетчиков, но уже летом перестал выходить на связь и переводить средства за аренду, а в квартире сменили замки.

"Мы оставляли записки в двери, чтобы понять, кто сейчас в квартире, просили выйти на связь. В итоге перезвонила женщина и заявила, что теперь она владеет квартирой. Купила ее за 2,4 миллиона, ее не смутило, что это ниже рыночной стоимости", — рассказал Дмитрий.

Как уточняется, сделка была оформлена через МФЦ, продавца и покупателя сопровождал риелтор. В агентстве недвижимости сообщили изданию, что лжесобственник был их клиентом. Он показал сотрудникам поддельные документы на квартиру и паспорт.

"Мы проверили: паспорт не был потерян, не аннулирован, не порван, серия и номер совпали. Мы сейчас сами работаем со следствием, в наших интересах, чтобы в полиции разобрались, как были совершены махинации", — пояснили в агентстве.

В полиции потерпевшему сообщили, что таких случаев зафиксировано по Челябинску уже несколько. Злоумышленник снимает квартиры, подделывает паспорта собственников и продает недвижимость третьим лицам. На квартиру молодого человека наложили арест. Вернут ли ему жилье, решит суд.

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