Чем занимается Сергей Рост после разрыва отношений с Дмитрием Нагиевым и ухода из «Осторожно, модерн!»

Анастасия Иванова

Актеров связывала крепкая дружба и общее комедийное шоу, но в 2004-м пути Сергея Роста и Дмитрия Нагиева разошлись. С тех пор Дмитрий постоянно мелькает на экране, а вот о Росте почти ничего не слышно.

В Instagram Дмитрия Нагиева — почти девять миллионов подписчиков, а вот у Сергея Роста — всего 2211. Эти цифры хотя и не прямой показатель успеха, но символизируют, насколько один ведущий популярен в Интернете, и как далек от соцсетей другой. А ведь начинали артисты вместе: подружившись в студенческие годы, они прославились в шоу «Осторожно, модерн!», где были равноправными партнерами. Почему же 17 лет назад проект закрылся, а приятели перестали общаться?

3 марта Сергею Росту исполняется 56. В последние годы многие заключили, что артист забросил карьеру и попросту исчез с радаров. Однако сценарист продолжает творить и заниматься любимым делом. Как именно реализует таланты ведущий, актер и режиссер, удалось ли ему обрести семейное счастье и примириться с потерей близкого друга?

Большая дружба и огромное разочарование

Сергей Титивин, а именно так звучит настоящая фамилия артиста, родился в семье инженеров. В детстве он увлекался классической литературой, однако в юности к этой страсти добавилась еще и греко-римская борьба.

«Честно скажу: нет, мастером спорта по дзюдо я не был! Я был в восьмом классе самым сильным мальчиком, заступался за своих одноклассников, когда к ним приставали ребята постарше, — рассказывал Сергей. — Дрался за девчонок. Мне уже потом сказали: лучше бы ты пошел в баскетбол! Я тогда очень быстро рос, а занятия борьбой этот рост притормозили, и в итоге я оказался ниже папы. Но спорт мне многое дал. Артисту приходится выносить большие нагрузки и на сцене, и на съемках».

Биография более чем достойная: старательная учеба в школе, занятия спортом, два года службы в автобате. В артисты юношу тянуло с подросткового возраста, когда он мастерски пародировал соседей и заучивал наизусть монологи Константина Райкина. Неудивительно, что Сергей поступил в Ленинградский театральный институт. Однако вскоре актерский факультет пришлось сменить на режиссерский: преподаватели заявили, что с «такой внешностью» парень никого не сможет сыграть... Что ж, в дальнейшем он сумел доказать скептикам обратное.

В стенах вуза Сергей познакомился с Дмитрием Нагиевым, на долгие годы став его другом и соратником. Вместе приятели придумывали провокационные миниатюры, приводившие в ужас преподавателей на капустниках, потом вдвоем работали на радио «Модерн». По слухам, именно Нагиев посоветовал Титивину взять псевдоним Рост: давний комплекс словно превратился в достоинство.

Под новым именем Сергей появился в ситкоме «Осторожно, модерн!» Поначалу программа выходила в виде диалогов ведущих перед музыкальными клипами, но этот формат зрителей не зацепил, в отличие от полноценного скетч-шоу о сумасшедшей семейке, в котором Росту нередко доставались женские роли. Кроме того, в паре с Анной Пармас Сергей Рост написал около 300 сценариев для проекта.

Комедией Рост и Нагиев не ограничились: вместе они снялись также в военной драме «Чистилище» о чеченской войне. Параллельно Рост выступал в театре и вел различные мероприятия, за что в 2000-м удостоился премии «Лучший шоумен года».

Впрочем, не секрет, что на заре нулевых большинство телезрителей ассоциировали Сергея и Дмитрия с программой «Осторожно, модерн!» Казалось, шоу не теряло актуальности, так почему же в 2004-м проект был закрыт?

Питерские коллеги предполагали, что Дмитрий Нагиев стал забирать себе большую долю заработка. Некоторые журналисты заключили, что разрыв произошел по инициативе Роста, уставшего жить в тени Нагиева. Сам же Сергей заявил, что вплоть до начала 2004-го ничто не предвещало беды. Новогоднюю ночь друзья отработали в московском клубе со звездами эстрады. А после январских праздников к сценаристу приехал человек, представившийся доверенным лицом Дмитрия, хотя ранее артисты всегда общались напрямую.

«Мне было заявлено следующее: Дмитрия Владимировича, дескать, не устраивает передача «Осторожно, модерн!» в нынешнем виде. Он желает сделать из нее что-то вроде «Нагиев-шоу», где все главные роли отходят к нему, а вокруг его персоны должны крутиться мегазвезды уровнем не ниже Киркорова. Возможно, и мне будет позволено появляться в некоторых эпизодах — ну, там, кофе подать или еще что... Зато Дмитрий Владимирович разрешает мне продолжать писать сценарии, потому что у меня это хорошо получается. И деньгами обещает не обидеть», — откровенничал Рост в интервью.

На предложение Сергей вежливо ответил, что всегда считал себя равноправным партнером Нагиева, и весь смысл шоу, название которого, к слову, придумал Рост, заключался в игре двумя актерами всех ролей. После артист попытался связаться с другом лично, но тот не брал трубку и игнорировал смс.

«Дима — с одной стороны, это моя самая сильная человеческая привязанность была в жизни, если оглядываться в прошлое. И, соответственно, самое мое сильное разочарование в людях, в дружбе и вообще во всем. Такой боли, таких ударов, какие он мне наносил, мне не наносил никто. И никто так не предавал, не унижал, не оскорблял меня. Это, конечно же, невозможно забыть. Но можно со временем по-другому воспринимать. Более весело, что ли, потому что все мы должны быть в этом мире очень стрессоустойчивыми», — заключил Сергей.

После «Осторожно, модерн!»

Без Роста многое на шоу изменилось, включая название: сначала это был ситком «Осторожно, Задов!», затем «Zадов in Rеалити». В 2007-м проект окончательно прекратил существование, и, по словам Нагиева, утратил конкурентоспособность. Что же касается Сергея, то в 2005-м он перебрался в Москву, где устроился на Первый канал сценаристом, конферансье и артистом. Затем он вел на Ren-ТV передачи «Шестое чувство» и «Очевидец», был актером в «Слава Богу, ты пришел!» на СТС и в «Петросян-шоу» на «Россия 1».

Кроме того, артист появлялся в сериалах и полнометражных фильмах: «Все могут короли», «Тайны следствия», «Лондонград», «Давай разведемся», «Ничей». Периодически Рост мелькал в рекламе и занимался озвучиванием кино.

Личная жизнь Сергея Роста складывалась непросто. Во-первых, перечитав в детстве любовных романов, в юности артист ожидал такой же красивой истории, как в книгах, но реальность оказалась намного прозаичнее. Во-вторых, когда во времена работы на радио «Модерн» Роста накрыла первая волна популярности, его начали преследовать истеричные поклонницы, готовые на все, лишь бы добиться внимания кумира. Девушки поджидали Сергея у подъезда, грозились покончить с собой, если он не согласится на свидание… Однажды фанатка даже солгала матери ведущего, что ждет от него ребенка.

«Поскольку девушка была приезжей, моя добрая мама пустила ее переночевать. Потом я позвонил домой, и все объяснилось. Так что, когда вернулся, с «невестой» уже не столкнулся... Но в другой раз я уже сам купился. Одну юную особу даже оставил в своей квартире, искренне поверив, что, мол, ее родители погибли, а злые опекуны преследуют и избивают, желая завладеть наследством. Сейчас вспоминаю эту историю, как мексиканский сериал, а тогда на полном серьезе поверил в легенду, пока не подключил адвоката и милицию, после чего моя гостья сбежала», — рассказывал Рост.

Ему долго не везло в отношениях: одна девушка укатила в Америку, другая — вышла замуж, третья — бросила Сергея прямо на итальянском курорте, переключившись на более привлекательного мужчину. Артист уже было разуверился, что встретит настоящую любовь, как вдруг познакомился в компании друзей с журналисткой Ольгой. Через некоторое время женщина взяла у шоумена интервью, и беседа показалась ему настолько интересной, что общение захотелось продолжить.

«Я стал ухаживать: старался быть ей полезным, мы вместе ходили на концерты, спектакли. И, видимо, я сумел произвести впечатление, потому что она ответила мне взаимностью. Наши отношения незаметно переросли в нечто большее… Семья для меня настоящий подарок судьбы, ведь я считал себя закоренелым холостяком», — признавался Сергей.

В марте 2011-го у пары появилась дочка Алиса, рождение которой наполнило жизнь артиста новым смыслом. «Секрет счастья давно сформулирован: это когда с радостью идешь на работу и с радостью возвращаешься домой, везде тебе хорошо», — резюмировал Рост.

В 2017-м поклонникам пришлось поволноваться за кумира: Сергей попал в серьезное ДТП, когда ехал на репетицию в театр на такси, и чудом остался жив. «Черный «крузер» с инопланетным регионом резко повернул из крайнего левого в крайний правый. В общем, я жив, но машины в хлам. Берегите себя!» — сообщал артист в микроблоге.

Катастрофу Рост воспринял как предзнаменование о том, что жизнь нужно еще больше ценить, ведь она так хрупка и коротка. В то же время артист намерен совершить прорыв в творчестве, создав фильм, который получит «Оскар». Шоумен продолжает писать сценарии и заниматься режиссурой, а в последние месяцы приглашает зрителей на свой спектакль «Непристойное приглашение». Поклонники уверены: хотя слава Дмитрия Нагиева в разы превосходит популярность бывшего коллеги, Сергей Рост, безусловно, не менее талантливый актер и ведущий.