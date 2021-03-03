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Чулпан Хаматова откровенно рассказала о своей личной жизни

Чулпан Хаматова откровенно рассказала о своей личной жизни
РИА Новости. Актриса Чулпан Хаматова в беседе с Надеждой Стрелец, которая ведет одноименный YouTube-канал, откровенно рассказала о своей личной жизни, в том числе о том, как сложились отношения с отцами ее дочерей.

Официально Хаматова была замужем один раз. В 1995-м году она вышла за актера и музыканта Ивана Волкова. В этом браке родились две дочери Арина и Ася. Однако через семь лет, в 2002-м году, супруги расстались. Несмотря на это, по словам актрисы, им удалось остаться друзьями.


"Этот брак был прекрасен. И, в общем, до сих пор наши отношения настолько уважительные, дружеские, теплые, хотя у всех свои семьи. И тем не менее все мы дружим. Я очень счастлива, что так получилось", — рассказала актриса.

Увы, то же самое она не смогла сказать про бывшего гражданского мужа режиссера Александра Шейна — отца своей младшей дочери Ии (родилась в 2010-м году). С ним Хаматова рассталась в 2017-м году.

"Там другого уровня духовное единение что ли", — объяснила она.

Актриса не любит комментировать эту историю. Однако Надежде Стрелец призналась, что у них с Шейном попросту "разные моральные ориентиры в жизни".


"Вы сейчас влюблены?" — внезапно поинтересовалась ведущая.

"Я влюблена", — ответила актриса, но имя избранника не назвала.
Шоу-бизнес

По материалам: ria.ru
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