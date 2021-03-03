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Чвйков выпрашивает у Пингвиновой фото дочери

Чвйков выпрашивает у Пингвиновой фото дочери

Ира Пингвинова продолжает придерживаться выбранной линии поведения - она не позволяет Диме Чайкову встречаться с дочерью и даже игнорирует его просьбы увидеть, как выглядит подросшая Милана. Пользователи не понимают, зачем Ира лишает дочь отца из-за собственных прихотей и обид, но все неудобные мнения она просто игнорирует.

Дима Чайков до сих пор не может осознать, что с дочерью ему видеться запрещено. Его нет в свидетельстве о рождении ребенка, фамилию девочке Пингвинова тоже дала свою, подарки принимать ни от него, ни от его родных не хочет, приехать увидеться с ребенком не разрешает. Дима был готов хотя бы на фото увидеть, как подросла девочка, но его просьбы остаются без ответа, пишет newstes.ru.
Почти два месяцв назад Ира объявила, что ее дочь будет расти без отца, она не желает никаких контактов ни с Чайковым, ни с его родственниками, хотя те тоже очень хотят увидеть девочку, подарить подарки и наладить общение. Дима объясняет пользователям, что на вопросы, почему его родственникам не разрешено видеть Милану, отвечать должен не он, а Ира.

Совершенно не понятно, в чем виновата бабушка Чайкова, и почему Ира обижает людей, которые так тепло ее принимали, когда она приезжала в гости с Димой пару лет назад к его родне и со всеми знакомилась. Пользователям любопытно, как она собирается объяснять дочери, почему у нее нет отца и чем он так провинился.

«Ей бы родню моего мужа, чтоб она поняла, как ей повезло», «Зачем ребенка лишать общения с родственниками из-за собственной тупости? Вырастет не поблагодарит», - считают пользователи.

Ира явно добивается того, чтобы с ней вообще прекратили контактировать. Поклонники советуют Чайкову обращаться в суд, иначе он не сможет видеться с дочерью. Может, Ира все-таки одумается и исправится, поймет, что интересы дочери в данном случае на первом месте, и только потом ее собственные обиды и недовольство Чайковым.
Шоу-бизнес

По материалам: life-dom2.su
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