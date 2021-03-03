Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Covindex снижается третью неделю подряд

Covindex снижается третью неделю подряд
Коронавирусный индекс (Covindex), отражающий картину потребления наиболее востребованных у россиян на фоне пандемии товаров, с 22 по 28 февраля снизился третью неделю подряд, опустившись еще на 2,6 пункта - до 70,9 пункта.

Индекс разработан РИА Новости на основе данных, эксклюзивно предоставляемых агентству крупнейшим оператором фискальных данных "Платформа ОФД". В "корзину" для его расчета вошли семь товаров, ажиотажный спрос на которые сделал их "символами" пандемии коронавируса: антисептики, одноразовые перчатки, медицинские маски, кусковое мыло, туалетная бумага, лимоны и гречка.

Экономика

По материалам: ria.ru
Заказать крауд

Последние новости

Стало известно о самочувствии Зеленского после вакцинирования
Стало известно о самочувствии Зеленского после вакцинирования
В Италии без зрителей начался фестиваль в Сан-Ремо
В Италии без зрителей начался фестиваль в Сан-Ремо
Сыгравший комика-педофила актер обвинен по делу о детской порнографии
Сыгравший комика-педофила актер обвинен по делу о детской порнографии
Православные Кипра призвали не допустить «сатанинскую» песню на «Евровидение»
Православные Кипра призвали не допустить «сатанинскую» песню на
В Алтайском крае построят две новые школы с использованием механизма государственно-частного партнёрства
В Алтайском крае построят две новые школы с использованием механизма
Андрей Николаев посетил образовательные организации Алтайского края
Андрей Николаев посетил образовательные организации Алтайского края
В столице начался чемпионат профессионального мастерства по стандартам WorldSkills
В столице начался чемпионат профессионального мастерства по
Росреестр предложил снизить админбарьеры для застройщиков
Росреестр предложил снизить админбарьеры для застройщиков
Повзрослевший Чимин стал еще более сексуальным
Повзрослевший Чимин стал еще более сексуальным
А как же память?! Вещи Жанны Фриске распродадут на аукционе
А как же память?! Вещи Жанны Фриске распродадут на аукционе
Для любого случая: что подарить девушке на 8 марта
Для любого случая: что подарить девушке на 8 марта
Любовница Павла Мамаева обратилась к адвокатам из-за травли его жены
Любовница Павла Мамаева обратилась к адвокатам из-за травли его жены

Топ на сегодня

"Страшный человек". Почему в Киеве шантажируют Крым водой
"Страшный человек". Почему в Киеве шантажируют Крым водой
Путин примет участие в ежегодном расширенном заседании коллегии МВД
Путин примет участие в ежегодном расширенном заседании коллегии МВД
Не война, так репетиция. Что делали Россия и НАТО у берегов Норвегии?
Не война, так репетиция. Что делали Россия и НАТО у берегов Норвегии?
Фигуранты дела Скрипалей попали под санкции из-за Навального
Фигуранты дела Скрипалей попали под санкции из-за Навального
Жириновский назвал виновных в распаде СССР
Жириновский назвал виновных в распаде СССР

Еще по теме

Индекс Nikkei закрылся в минусе из-за непрекращающихся беспокойств о Brexit
Индекс Nikkei ослаб из-за роста иены, осторожности перед данными о занятости в США
Nikkei достиг недельного минимума на фоне укрепления иены
Индекс Nikkei снизился на фоне фиксации прибыли, завершил неделю в плюсе