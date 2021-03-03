Даню Милохин и Юля Гаврилина устроили скандал в ресторане

Лидия Мартынова

Поклонники пары Дани Милохина и Юли Гаврилиной окончательно запутались. Сначала они заявляют, что больше не встречаются, потом выставляют милые stories. А вчера и вовсе ругались в одном из московских ресторанов.

В сети не перестают говорить, что популярный тиктокер Даня Милохин и Юля Гаврилина расстались. Девушка ходит без настроения, выглядит измотанной и заплаканной. Юля очень тяжело переживает разрыв. Это подтвердил вчера ее продюсер Задир. Он отметил, что Гаврилина не появляется в сети и страдает депрессией.

Кажется, тиктокерская пара все-таки решила поговорить. Они выложили в Instаgram видео, на котором видно, что вместе едут в такси. Не успели поклонники обрадоваться, что отношения Юли и Дани налаживаются, как в сети появилась информация, что Милохин и Гаврилина устроили сандал в ресторане Моргенштерна. Очевидец выложил кадры, на которых видно, как Даня и Юля сидят напротив друг друга и что-то выясняют. Парень утверждает, что в это время тиктокеры ругались.

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А ты веришь в это или считаешь, что это очередной выброс для пиара?