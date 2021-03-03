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Дава отказался работать с Дмитрием Тарасовым: «Это дно днищенское!»

Дава отказался работать с Дмитрием Тарасовым: «Это дно днищенское!»

Несмотря на то, что Давид Манукян и Ольга Бузова расстались не на очень приятной ноте, мужчина с уважением относится к своим закончившимся отношениям. На днях блогер заявил, что не намерен мстить Ольге.

На днях Дава рассказал своим подписчикам, что ему предлагали принять участие в крупном проекте совместно с Дмитрием Тарасовым. Напомним, футболист развелся Ольгой в 2016 году. Певица также обвинила бывшего мужа в жестоком обращении. Давид заявил, что не принимать участие в съемкх и поступать подлым образом и мстить Бузовой, с которой его связывали теплые отношения.


 «Вы все знаете, какой я человек. Если бы я так сделал, то опустился бы на дно днищенское! Если я так сделаю, просто возьмите и уверенно отпишитесь от меня! Еще раз повторю: только дно так может сделать!» — рассказал он подписчикам в Instagram.

Манукян считает, что неправильно лезть в чужую личную жизнь человека. По его мнению, это низко.

Напомним, сейчас Ольга и Давид не общаются. Телеведущая до сих пор не может прийти в себя и жалуется на бессонницу и потерю аппетита.

Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
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