Дава отказался работать с Дмитрием Тарасовым: «Это дно днищенское!»

Алексей Вольцев

Несмотря на то, что Давид Манукян и Ольга Бузова расстались не на очень приятной ноте, мужчина с уважением относится к своим закончившимся отношениям. На днях блогер заявил, что не намерен мстить Ольге.

На днях Дава рассказал своим подписчикам, что ему предлагали принять участие в крупном проекте совместно с Дмитрием Тарасовым. Напомним, футболист развелся Ольгой в 2016 году. Певица также обвинила бывшего мужа в жестоком обращении. Давид заявил, что не принимать участие в съемкх и поступать подлым образом и мстить Бузовой, с которой его связывали теплые отношения.

«Вы все знаете, какой я человек. Если бы я так сделал, то опустился бы на дно днищенское! Если я так сделаю, просто возьмите и уверенно отпишитесь от меня! Еще раз повторю: только дно так может сделать!» — рассказал он подписчикам в Instagram.

Манукян считает, что неправильно лезть в чужую личную жизнь человека. По его мнению, это низко.

Напомним, сейчас Ольга и Давид не общаются. Телеведущая до сих пор не может прийти в себя и жалуется на бессонницу и потерю аппетита.