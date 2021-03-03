Депутаты Тольятти приняли отставку главы города Анташева

Анастасия Иванова

Депутаты думы города Тольятти в Самарской области на заседании в среду большинством голосов приняли отставку мэра города Сергея Анташева, работа которого вызывала нарекания.

Анташев написал заявление об уходе по собственному желанию 17 февраля после критики со стороны региональных властей и жителей города. По данным правительства Самарской области, нарекания в адрес руководства Тольятти возникали при реализации национальных проектов, исполнении задач в сфере дорожного строительства, жилищно-коммунального хозяйства, а также при решении вопросов экологии. По данным региональных властей, в прошлом году был фактически сорван план по обеспечению жильем детей-сирот.