Детям из многодетных семей в России захотели выделить бюджетные места в вузах

Вадим Карасев

Фото: Антон Подгайко / «Коммерсантъ»

Государству необходимо выделить дополнительные бюджетные места в вузах выпускникам из многодетных семей и предоставить другие преференции. С таким предложением выступил председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко, сообщает РИА Новости.

«Я считаю, что мы активно должны говорить о необходимости государственного приоритета для детей из многодетных семей — прежде всего, потому, что это может вызывать непонимание со стороны других семей», — сказал он.

Рыбальченко пояснил, что для успешной реализации демографической политики в обществе должна зародиться идея, что быть многодетным — это выгодно и престижно. Таким семьям власти могут помочь в устройстве детей в университеты, поскольку часто многодетные родители не могут позволить себе платить за высшее образование детей, а маткапитал предоставляется только дважды. Собеседник агентства отметил, что программа по увеличению мест в вузах обеспечит «приоритет инвестиций в семьи с большим количеством детей» и даст им социальный лифт.

Ранее правительство поддержало законопроект, согласно которому дети силовиков получат преимущество при поступлении в университеты, находящиеся в ведении МВД и Росгвардии.