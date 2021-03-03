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Детский технопарк «Кванториум-28» в Амурской области объявил дополнительный набор детей

Детский технопарк «Кванториум-28» в Амурской области объявил дополнительный набор детей

Детский технопарк «Кванториум-28» Минпросвещения России в Амурской области объявил дополнительный набор детей, сообщает Министерство образования и науки Амурской области.

Возрастной порог снижен при приеме на обучение детей по направлениям «Хай-тек» и «Геоквантум».

Традиционно к занятиям привлекаются школьники с 12 лет. Сейчас центр объявил дополнительный набор, причем в некоторых группах будут обучаться дети в возрасте от 8 лет.

Детские технопарки «Кванториум» – площадки, где дети могут освоить перспективные инженерные направления, в том числе современные лазерные технологии, нейротехнологии, беспилотную авиацию, программирование, 3D-моделирование и другие.

Технопарки призваны готовить молодые кадры по ряду актуальных направлений – от робототехники и проектирования малых спутников Земли до изучения лазерных технологий и моделирования беспилотных объектов.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.

Общество

По материалам: edu.ru
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