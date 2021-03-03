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Девушка Тэхёна рассказала, какой Ви за кадром: «Он был очень нежным»

Девушка Тэхёна рассказала, какой Ви за кадром: «Он был очень нежным»

В конце февраля 2020 года нетизены всего мира начали обсуждать какую-то засекреченную особу, девушку Тэхёна (Taehyung), которая якобы рассказывает на просторах сети, каким является айдол в реальной жизни, в те моменты, когда выключается камера и на площадке гаснет свет.


Российские АРМИ заинтересовались слухами и отыскали этот светловолосый «источник информации». Им оказалась вовсе не дама сердца Тае, а 13-летняя девочка-актриса Рина Джонсон (Rina Johnson), принявшая участие в съемках официального клипа «ON». Помните тот момент, когда артисты поднялись на скалу и выпустили голубя? Рядом с Вишней тогда шла маленькая девочка, сыгравшая его сестренку. Это и была Рина. Позднее юная звезда поделилась впечатлениями от работы с «Бантан» в своем Instagram и призналась, что после встречи с ними стала одной из АРМИ!

«Кто из них самый веселый и смешной?», «А каково это держать руку айдола?» — засыпали девочку вопросами в комментариях. «Это Ви. Он был очень нежным», — отвечала она подписчикам.

Кадр из клипа BTS «ON»


Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
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