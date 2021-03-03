Диана Астер из Dream Team House выпустила трек «Полюби меня»

Влада Некрасова

Премьера нового музыкального трека участницы Dream Team House Дианы Астер – «Полюби меня».

«Трек о безответной любви и отношениях, когда девушка просит парня полюбить ее так же сильно, как полюбила она» — признается Барби русского TikTok.

Свою первую песню, которая была записана просто на эмоциях, Диана Астер представила поклонникам еще летом 2020 года, но в этот раз популярная тиктокерша отнеслась к новому для себя направлению серьезнее. Лирическую рок-композицию о безуспешных попытках призвать к взаимности прочувствует абсолютно каждая девчонка.

В начале 2020 года девушка присоединилась к российскому тикток-хаусу Dream Team House. Вместе с другими ребятами девушка снимает развлекательные и танцевальные видео, заряжая хорошим настроение миллионы подростков. Количество поклонников Дианы Астер уже давно превысило цифру в 10 миллионов (8 000 000 в TikTok и 2 700 000 в Instagram).

Помимо съемки коротких роликов в тикток, Диана занимается развитием своего собственного YouTube-канала, где выходит «БигДи шоу». В гости к девушке приходят популярные блогеры и артисты, отвечают на школьные вопросы, а если не справились – раскрывают личные секреты. Совсем скоро на канале стартует второй сезон шоу.

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