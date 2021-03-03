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Диана Пожарская и Иван Янковский перестали скрывать отношения после слухов о беременности

Диана Пожарская и Иван Янковский перестали скрывать отношения после слухов о беременности

Диана Пожарская не опровергла, но и не подтвердила беременность. Зато звезда впервые опубликовала совместное фото с Иваном Янковским, и теперь их отношения не являются тайной.


Слухи о том, что Диана Пожарская и Иван Янковский встречаются, появились еще в прошлом году. Звезды не подтверждали свои отношения, но их то и дело ловили вместе на публичных мероприятиях. На прошлой неделе несколько СМИ и вовсе сообщили, что Диана ждет ребенка от представителя знаменитой фамилии.

И если Янковский в свойственной ему манере хранит молчание, то Пожарская все-таки прокомментировала происходящее. Произошло это после того, как по СМИ разошлась ее фейковая цитата про Ивана. «Дорогие, хорошие! И все те, кто так яро следит за моей личной жизнью, кого так сильно волнует, то, чего я никогда не афишировала, не афиширую и не планирую, поскольку личная жизнь на то и «личная». Я давно выбрала о ней молчать. Хочу прояснить одну ситуацию и в очередной раз напомнить, что меня нет ни в каких соцсетях, кроме Instagram. И я никогда ничего не комментировала и не опровергала на тему дел сердечных», — подчеркнула артистка.

Позднее девушка и вовсе опубликовала совместный снимок с Иваном. «Чтобы снять раз и навсегда все вопросы. Отвечать ни на какие не будем и еще раз просим уважать наше личное пространство. У нас все хорошо, чего и вам желаем. Всем любовь», — поделилась звезда

Напомним, что до недавних пор Диана считалась замужней девушкой. Она состояла в браке с режиссером Артемом Аксененко, но инсайдеры заявляли, что супруги тайно развелись как раз из-за интрижки Пожарской с Иваном Янковским.

Ранее Иван довольно долго встречался с Верой Панфиловой. В 2017 году актер даже сделал избраннице предложение руки и сердца, но свадьба так и не состоялась. В 2020-м пара подтвердила свое расставание. Бывшим влюбленным удалось сохранить дружеские отношения.

Сейчас Янковский находится на пике популярности. После успеха фильмов «Текст» и «Огонь», а также сериала «Топи» он стал одним из самых востребованных артистов в России. В редких интервью Янковский признается, что пока карьера находится для него на первом месте в списке приоритетов.

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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