Для любого случая: что подарить девушке на 8 марта

Алексей Вольцев

8 марта уже совсем скоро, а значит самое время подумать над подарком для близких. Специально для тебя мы подобрали самые актуальные и интересные подарки, которые точно понравятся любой девушке. А главное — тебе не придется стоять в огромных очередях в магазин. Мы спешим на помощь — и вот наши советы!

Ювелирные украшения

Как ни странно, в этом году большинство девушек из России изъявили желание получить на праздник ювелирные украшения. Ведь, 8 Марта — торжество красоты и нежности, а украшения — тот подарок, который способен подчеркнуть это наиболее ярко. И ему решительно невозможно не обрадоваться. Тем более, что выбор в магазинах практически безграничный. Ты точно сможешь подобрать что-то для близких.

Сертификат в фитнес-студию

Многие представительницы прекрасного пола ведут здоровый образ жизни и следят за фигурой. Каждая мечтает стать пластичнее или сесть на шпагат, поэтому сертификат в студию растяжки SM Stretching станет не только отличным подарком, но и «знаком», которого многие так ждут. Студии предлагает 3 направления для создания идеальной фигуры: «классический̆» стретчинг, TRX с прокачкой̆ всех мышц тела и барре. Занятия проходят в студиях по всей Москве, но в Project by SM тренировки проходят в атмосфере ночного клуба с неоновой подсветкой и под клубную музыку. Такую тренировку ни одна девушка не захочет пропускать!

Комплекс Сыворотка+Пилинг для волос

Косметику для волос вполне можно считать беспроигрышным подарком. Предлагаем немного отойти от привычных шампуней и кондиционеров и проявить немного фантазии. Многие девушки боятся пробовать что-то новое. А зря! У тебя есть шанс подтолкнуть себя и подругу к экспериментам. Супер-эффективный комплекс пилинг+сыворотка от IRFORIA создан специально для укрепления, оздоровления и питания волос. Многофункциональная сыворотка Hair Energy благодаря маслам в составе придаст роскошное сияние и защитит волосы от повреждений, сечения и ломкости. А бескислотный пилинг для кожи головы Scalp Care глубоко очистит кожу и улучшит рост волос.

Сертификат на маникюр или педикюр

Подарочный сертификат в салон «Пальчики» — это отличный подарок для мамы, подруги или сестры. Будь уверена, что такой презент оставит только положительные эмоции. Ведь это отличная возможность расслабиться, посмотреть фильм и выпить чай или кофе с конфетками, пока опытный мастер будет колдовать над ноготками. Кстати, не нужно думать над упаковкой, в «Пальчиках» уже продумали все за тебя! Там можно приобрести сертификат на сумму или комплекс услуг в красивой упаковке.

Набор для ухода за кожей лица

Этот подарочный набор от SVR создан специально к 8 марта. Сет включает в себя два культовых средства для дневного ухода: крем-уход Sensifine AR и мицеллярная вода Sensifine AR. Он станет отличным подарком для девушек с чувствительной кожей. Во-первых, кремом и мицеляркой пользуются почти все. Мы уверены, что они долго не простоят на полочке твоей подруги. Во-вторых, в отличии от обычных средств, эти успокоят чувствительную кожу, снимут чувство жара и покраснения и обеспечат прохладой.

Цветы

Тут без комментариев!