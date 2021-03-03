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Для Трампа нашли возможность избраться в 2024 году без республиканцев

Для Трампа нашли возможность избраться в 2024 году без республиканцевФото: Paul Hennessy / Globallookpress.com

Американская независимая партия готова выдвинуть бывшего президента США Дональда Трампа в качестве своего кандидата на президентских выборах 2024 года. Таким образом 45-й президент найдет возможность избираться без участия республиканцев, сообщает TMZ.

Председатель партии Маркхэм Робинсон заявил изданию, что он и его соратники готовы поддержать экс-главу государства. Как отмечает TMZ, партия уже пыталась сыграть роль на выборах 2016 года, поддерживая Трампа. Она разделяет его взгляды на политику: свободный рынок, снижение налогов и позиция против абортов. В XX веке, напоминает издание, партия поддерживала сторонников расовой сегрегации.

Впрочем, сам Трамп вряд ли захочет ассоциироваться с Американской независимой партии. На выступлении днем ранее, на котором он анонсировал, что планирует оставаться в политике, он не выказал большого желания прекратить сотрудничество с Республиканской партией США.

Ранее американский сенатор-республиканец Митт Ромни оценил шансы на выдвижение Трампа на пост президента в 2024 году. По его словам, если Трамп примет такое решение, Республиканская партия поддержит его кандидатуру. Ромни указал, что сам не будет голосовать за Трампа, как не голосовал и в прошлый раз.

В мире

По материалам: lenta.ru
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