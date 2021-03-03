Для тысяч студентов не нашлось работы в России

Вадим Карасев

Фото: Сергей Коньков / «Коммерсантъ»

Десятки тысяч студентов не смогут найти работу по специальности. Многие российские компании сокращают персонал, им не нужны новые сотрудники, пишет «‎Независимая газета». Однако ВУЗы не сокращают численность принимаемых абитуриентов.

Молодым специалистам придется осваивать дополнительные навыки, чтобы для них нашлась вакансия, отмечают эксперты. Сложности могут возникнуть уже в этом году для обучающихся на факультетах экономики туризма, бизнеса и сервиса, считает директор Института развития образования ВШЭ Ирина Абанкина.

Доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец, уверена, что через год ситуация в наиболее пострадавших отраслях экономики останется напряженной, а сфера образования не может так оперативно менять численность обучающихся. По результатам исследований, более 40 процентов выпускников не работали по специальности и до пандемии, теперь этот процент может увеличиться.

Ранее сообщалось, что большинство россиян, которые недавно потеряли работу, не смогли снова трудоустроиться. Новое место удалось отыскать только 41 проценту граждан.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников предупредил, что в марте в стране может пройти очередная волна сокращений. Министр допустил, что такая ситуация возможна в компаниях из сферы услуг, развлечений и общественного питания.