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Дневная сонливость оказалась признаком редкой болезни

Дневная сонливость оказалась признаком редкой болезниФото: Pixabay

Кандидат медицинских наук, врач-сомнолог Михаил Полуэктов рассказал радио Sputnik, что дневная сонливость может быть признаком редкой болезни.

По его словам, если человек чувствует сонливость в течение дня, но при этом он спит не менее семи часов в сутки и у него нет повышенных нагрузок, его состоянию есть два возможных объяснения.

Так, первой причиной может быть нарушение структуры ночного сна. Специалист пояснил, что достаточное время сна не значит, что он достаточен по качеству и глубине. «Во время сна могут происходить множественные микропробуждения, в итоге сон не выполняет свою восстанавливающую функцию», — сказал Полуэктов, отметив, что такое бывает, например, при синдроме обструктивного апноэ во сне.

Другая возможная причина дневной сонливости имеет отношение не ко сну, а к состоянию бодрствования. Так, при некоторых заболеваниях люди путают сонливость с ощущением слабости, вялости, астении, которая характерна для некоторых вариантов невроза, для некоторых психических заболеваний.

Врач пояснил, что если человек с такими жалобами ложится днем спать, он не заснет, потому что настоящей сонливости у него нет, за ночь он получил достаточно сна. Кроме того, периоды сонливости появляются при депрессии. «Отдельное состояние — сезонное аффективное расстройство. Склонность к общей слабости бывает в осенне-зимний период, когда мало света», — сказал он.

По его словам, состояние гиперсомнии, или повышенной сонливости, свойственно также людям с некоторыми редкими заболеваниям.

Ранее врач-сомнолог Павел Кудинов заявил, что хронический недосып имеет опасные последствия. По словам Кудинова, у человека может произойти снижение концентрации внимания, иммунитета, памяти, работоспособности, скорости реакции, вырасти риск опухолей. Со временем также возможно развитие артериальной гипертензии.

Россия

По материалам: lenta.ru
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