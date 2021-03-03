«Дно днищенское!»: Дава рассказал, почему никогда не будет работать с Дмитрием Тарасовым

Алексей Вольцев

Дава и Бузова расстались не на самой позитивной ноте — Ольга обвинила экс-возлюбленного в изменах и рукоприкладстве. Несмотря ни на что, блогер не намерен мстить бывшей избраннице. Об этом Давид рассказал подписчикам, когда те предложили ему снять видео с Дмитрием Тарасовым, с которым телеведущая со скандалом развелась чуть более четырех лет назад.

Давид Манукян отметил, что поступать таким образом — это подло и низко по отношению к девушке, с которой его когда-то связывали хорошие моменты.

«Вы все знаете, какой я человек. Если бы я так сделал, то, родные, я бы опустился на дно днищенское! — заверил 27-летний Дава свою аудиторию. — Если я так сделаю, просто возьмите и уверенно отпишитесь от меня! Еще раз повторю: только дно так может сделать!»

Напомним, с Давидом Ольга рассталась чуть более месяца назад, заявив, что избранник издевался над ней. «Нас больше нет. Я свободная девушка. Вынуждена это написать, чтобы не было лишних вопросов, потому что человек творит страшные и непонятные для меня вещи. Я умоляю не задавать больше никаких вопросов. Помогите сейчас мне выжить. Сестра с инсультом, мама с бабушкой в Литве, которая борется с раком. И это не все, что я переживаю сейчас. Я благодарна ему за мгновенья счастья. Я любила и люблю. Но! Это «но» я не могу сказать из уважения к своей любви. Я знаю, вы меня любите. Помогите, не пишите о нем, я все буду блокировать. И ничего не скажу», — жаловалась 35-летняя звезда.

Что касается Тарасова, то с ним Бузова развелась в конце 2016-го. По словам Дмитрия, он принял решение уйти из семьи из-за нежелания Оли иметь детей.

«Какая любовь? Я к ней со всей душой, а она? Видите как? Деньги делит. Это предательство! У меня нет слов. Я сейчас себя очень плохо чувствую, я не ожидал такого от нее. Мне тяжело, голова кружится, вся забита негативом... Я не знаю, что она хотела в этой жизни. У нее совсем другие приоритеты, взгляды на жизнь. Это я был готов к ребенку, она, видимо, нет. Я теперь, честно, вообще никому не буду верить в этой жизни. Я боюсь», — сетовал спортсмен, который успел жениться в третий раз и дважды стать папой.