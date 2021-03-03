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«Додо пицца» выйдет на биржу

«Додо пицца» выйдет на биржуФото: Александр Казаков / «Коммерсантъ»

«Додо пицца» запланировала выйти на биржу через процедуру IPO (первичного размещения акций на торговой площадке) к началу 2024 года. Об этом в своем Telegram-канале рассказал основатель и владелец головной компании Dodo Brands Федор Овчинников.

«Привлекаем 50–100 миллионов долларов. Сотни тысяч людей становятся нашим акционерами, многие из которых — наши соотечественники», — написал Овчинников. По его словам, такой шаг позитивно скажется на сотрудниках компании, участвующих в корпоративной опционной программе. Они смогут перепродать бумаги, приобретенные на специальных условиях по опционам.

В пресс-службе Dodo Brands «Коммерсанту» рассказали, что проведение IPO является частью масштабного «Плана 333», рассчитанного на ближайшие три года. Согласно ему, доналоговая прибыль компании в 2024 году должна достигнуть как минимум 30 миллионов долларов.

Полученные в ходе размещения средства планируется направить на развитие сети в России, а также зарубежных филиалов, в том числе в Китае и Великобритании. В портфель Dodo Brands, помимо «Додо пиццы», входят сети «Дринкит» и «Донер 42». По итогам 2020 года выручка холдинга выросла на 27 процентов — до 25,7 миллиарда рублей, несмотря на вызванный пандемией коронавируса кризис.

Экономика

По материалам: lenta.ru
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