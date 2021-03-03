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Доктор Комаровский ответил назвавшему его «усатой сволочью» зрителю

Доктор Комаровский ответил назвавшему его «усатой сволочью» зрителюКадр: Доктор Комаровский / YouTube

Врач и телеведущий Евгений Комаровский ответил зрителю, который назвал доктора «усатой сволочью» и обвинил в том, что из-за его «пропаганды» в России скоро нельзя будет купить антибиотики без рецепта. В ролике, опубликованном на YouTube, Комаровский объяснил, почему не согласен с этими обвинениями и почему нельзя заниматься самолечением антибиотиками.

Он показал письмо от недовольного зрителя. «Учитывая то, что попасть к врачу очень сложно, а еще сложнее доказать кандидату в доктора, что мне нужен именно этот антибиотик, многие люди обречены на верную гибель. И все благодаря вам, усатая сволочь!» — написал тот доктору.

Комаровский посчитал абсурдными обвинения в том, что попасть на прием к врачу и получить правильный рецепт нельзя из-за него. «Если невозможно будет попасть к хирургу, надо разрешить просто оперировать всем желающим», — провел специалист аналогию.

По словам Комаровского, чтобы правильно подобрать препарат, нужно учитывать множество факторов, в том числе группу, к которой относится антибиотик, принципы дозирования, продолжительность лечения, необходимость противорецидивной терапии и некоторые другие. Именно поэтому тем, кто не имеет специального образования, нельзя самостоятельно выбирать себе антибиотик, заключил доктор.

Ранее Комаровский перечислил симптомы пневмонии. Доктор отметил, что главным из них является кашель. Также среди признаков заболевания он назвал ухудшение после улучшения или любую «простудную болезнь», которая длится более пяти дней. При этом врач посоветовал обратить внимание на невозможность глубоко вздохнуть и выраженную бледность кожи при других симптомах ОРВИ.

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По материалам: lenta.ru
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