Донская митрополия прокомментировала камингаут священника из Ростова

Вадим Карасев

Пресс-секретарь главы Донской митрополии Игорь Петровский отреагировал на камингаут ростовского протоиерея Александра Усатова. Он заверил, что прихожане и клир "не стали бы этого терпеть", если бы знали об ориентации священника.

По словам Петровского, которые приводит РИА "Новости", Усатова "отправили бы в запрет по церковной линии и подвергли серьезному разговору верующие люди по гражданской линии". Однако, чтобы травить протоиерея, необходимо было заранее знать о его предпочтениях.

"Думаю, Усатов решил сделать яркий камингаут, чтобы отличаться от соседей и прописаться в нидерландских гомосексуалистских сообществах, получить первенство в серьезной конкуренции", — резюмировал секретарь.

Александр Усатов ранее уехал в Нидерланды, а затем опубликовал в интернете статью. В ней он утверждал, что и митрополит, и его окружение якобы знали про его ориентацию и пытались устроить ему травлю. При этом он попросил лишить его сана, как неверующего, поскольку это самый быстрый вариант выхода из службы. Документы об этом все еще находятся в суде РПЦ.

