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Дотронулась до руки Чонгука! Фанатка рассказала сумасшедшую историю о встрече с айдолом

Дотронулась до руки Чонгука! Фанатка рассказала сумасшедшую историю о встрече с айдолом

Некоторым фанатам из АРМИ можно только позавидовать! Им повезло настолько, что они собственными руками прикоснулись к легендарным певцам, сделали с ними селфи и даже обняли артистов на прощание.

Расскажем вам историю об одной из таких девушек. Она может похвастаться не только тем, что встретилась с Чонгуком (Jungkook), сфотографировав его издалека, но и фактом того, что айдол запомнил ее из толпы! Да-да, в жизни обычных поклонников случается и такое!


Итак, поделимся случаем азиатской АРМИ. Девушка очень любила посещать фан-встречи BTS и приходила на них ежегодно. Однажды Кук заприметил ее, но не сказал об этом ни слова, пока не увидел свою поклонницу вновь… через ГОД! Можете представить себе, что он хранил образ АРМИ в своей голове целых 365 дней?

Когда поклонница подошла к нему за автографом, он протянул ей свою руку, крепко сжал ее и отметил, что помнит девушку с прошлого митинга. Затем красавчик мило улыбнулся АРМИ, назвал ее по имени и возвратил фото с автографом, добавив особое рукописное сообщение на страничках книги пришедшей верной поклонницы.

Чудеса! Хотели бы оказаться на ее месте?!


Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
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