«Ее звали Наташей, и ей 46 лет»: скончавшаяся солистка Little Big скрывала свое прошлое

Алексей Вольцев

Что мы не знали об Анне Каст?

Несколько дней назад в Санкт-Петербурге нашли тело мертвой бывшей солистки группы Little Big Анны Кастельянос. Теперь же выясняются не только подробности ее смерти, но еще и некоторые факты о ней.

Например, бывшая одноклассница девушки в разговоре с «Московским комсомольцем» рассказала, что Анна могла быть внучкой Героя Советского Союза. А история с отцом-кубинцем, имя и возраст были придуманы звездой.

«Анну на самом деле звали Наташей Т., она внучка Героя Советского Союза. О нем есть и статья в Википедии. Нам по 45 лет сейчас. Вернее, ей 46. Она январская. Мы с 1975 года»,

– отметила девушка.

Одноклассница Анны подчеркнула, что в какой-то момент будущая звезда просто решила изменить возраст и имя. Возможно, она сделала это для того, чтобы не привлекать внимание к ее семье в то время, когда она решила сниматься в кино для взрослых.

«Она в фильмах для взрослых начала сниматься. Поэтому, кстати, и поменяла имя. Чтобы дед не узнал. Если честно, никогда не понимала, зачем она это делала: все ее многочисленные тату, эти съемки, эпатаж. Точно не из-за денег. Семья была обеспеченной, и Наташа ни в чем никогда не нуждалась. И деньги у нее точно были — и на раскрутку, и на жизнь»,

— отметила женщина, которая не захотела называть своего имени.



