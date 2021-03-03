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Еще две выездные бригады вакцинации от COVID-19 заработали в Москве

Еще две выездные бригады вакцинации от COVID-19 заработали в Москве

Выездные бригады вакцинации начали делать прививки еще в двух московских торговых центрах — "РИО Ленинский" и "Дубровка". Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

С 3 марта сделать прививку против COVID-19 можно еще в двух точках – в торговых центрах "РИО" на Ленинском проспекте и "Дубровка". Там начали работать выездные бригады вакцинации против коронавируса. Мы регулярно расширяем список локаций, где можно сделать прививку. При выборе новых точек мы обязательно учитываем их популярность у горожан, чтобы как можно большее число людей могло пройти вакцинацию. Выездные бригады объехали уже 12 торговых центров, в 2 из них вакцинация уже завершилась.

Вице-мэр отметила, что в ближайшие три недели пункты вакцинации откроются еще в шести торговых центрах.

Выездные бригады вакцинации от коронавирусной инфекции начали работать в Москве с 18 января. Они принимают в ГУМе, ВДНХ, театре "Геликон Опера", фудмолле "Депо", во флагманском офисе "Мои Документы" ЦАО в ТРЦ "Афимолл Сити" и торговых центрах "Европейский", "Гагаринский" и "Ривьера". Вакцинация выездными бригадами проводится бесплатно и без предварительной записи. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.

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По материалам: uposters.ru
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