Еще две выездные бригады вакцинации от COVID-19 заработали в Москве
Выездные бригады вакцинации начали делать прививки еще в двух московских торговых центрах — "РИО Ленинский" и "Дубровка". Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Вице-мэр отметила, что в ближайшие три недели пункты вакцинации откроются еще в шести торговых центрах.
Выездные бригады вакцинации от коронавирусной инфекции начали работать в Москве с 18 января. Они принимают в ГУМе, ВДНХ, театре "Геликон Опера", фудмолле "Депо", во флагманском офисе "Мои Документы" ЦАО в ТРЦ "Афимолл Сити" и торговых центрах "Европейский", "Гагаринский" и "Ривьера". Вакцинация выездными бригадами проводится бесплатно и без предварительной записи. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.