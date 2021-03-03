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Федор Бондарчук и Паулина Андреева стали родителями

Федор Бондарчук и Паулина Андреева стали родителямиПаулина АндрееваФото: @_paulina_andreeva_

Российский режиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева стали родителями. Об этом сама Андреева написала в Instagram.

Наследника звездной четы, который появился на свет 2 марта, назвали Иваном. У Андреевой это первый ребенок, у режиссера есть сын и дочь от первого брака. Актриса встречалась с Бондарчуком с осени 2015 года, в сентябре 2019 года она вышла за него замуж.

17 февраля текущего года стало известно, что британские актеры Кит Харрингтон и Роуз Лесли, известные по ролям Джона Сноу и «одичалой» Игритт в сериале «Игра престолов», стали родителями. Имя новорожденного не раскрывали.

Шоу-бизнес

По материалам: lenta.ru
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