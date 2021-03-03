Фестиваль «Молодые таланты Отечества» объединит участников из разных стран

Лидия Мартынова

25 февраля стартовал отборочный тур V Международного фестиваля патриотической песни и музыкального произведения детского и молодежного творчества «Молодые таланты Отечества», посвященного 800-летию святого благоверного князя Александра Невского. Об этом сообщает пресс-служба проекта.

«Цель фестиваля – поиск и открытие новых ярких талантов, создание условий для реализации их творческих возможностей, воспитание художественного и эстетического вкуса», – отмечается в информационном релизе.

В нем примут участие школьники из России, а также из стран СНГ, Европы, Африки, Америки и Азии.

Лауреаты получать возможность выступить на лучших концертных площадках города Москвы, а также стать членами профессиональных эстрадных коллективов, руководители которых будут проводить отбор артистов во время творческого конкурса.

Финал фестиваля «Молодые таланты Отечества» – гала-концерт – будет проходить в Краснознаменном зале Московского Дома ветеранов войн и Вооруженных Сил в июне 2021 года.

Организаторы проекта – Благотворительный фонд знака ордена святого Александра Невского «За труды и Отечество», Российский союз неправительственных организаций «Отечество», Федерация независимых профсоюзов России, Общероссийская общественная организация ветеранов «Российский Союз ветеранов».