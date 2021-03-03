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Филипп Плейн хочет стать парнем Моргенштерна

Филипп Плейн хочет стать парнем Моргенштерна

Немецкий дизайнер Филипп Плейн (Phillip Plein) показал, какие поступки нужно совершать, чтобы заполучить внимание человека. Филипп приехал в Москву специально ради рэпера Моргенштерна. Разбираемся, что произошло?

Некоторое время назад российский исполнитель Моргенштерн выложил в Instagram фотографию чека из бутика одежды Phillip Plein. На чеке видно, что рэпер приобрел товара больше чем на миллион рублей. А также он сказал, что не прочь стать моделью у Плейна. Реакция дизайнера не заставила себя долго ждать. Уже сегодня Филипп прилетел в Москву, чтобы познакомится с Моргенштерном.


«Я вышел из самолета, зашел в Instagram и увидел тебя в своем магазине. Я это очень ценю, брат», — говорит Плейн.

Модельер также попросил Моргенштерна связаться с ним, чтобы «сотворить что-нибудь вместе и взорвать этот город». Поклонники в комментариях рады такому коллабу. Кроме того, они отметили решительность Филипп Плейна и заявили, что он бы стал отличным парнем.

«Вот как нужно ухаживать!», «Он так трясется над ним. Неужели, хочет стать его парнем»,» Докатились, мужик ради мужика свершает поступки«, — комментируют ситуацию в сети.

Ну что, ждем мегавечеринку?

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По материалам: popcake.tv
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