Ганвест угрожает Инстасамкe: «Я хочу, чтобы её не существовало»

Анастасия Иванова

Рэпер заступился за визажистов девушки, которая выгнала мастеров.

Несмотря на то, что конфликт Инстасамки и ее визажистов произошел уже больше недели назад, публичные люди продолжают высказываться по этому поводу. Так, например, свое мнение о произошедшем решил выразить рэпер Ганвест.

Он раскритиковал поведение рэперши и обратил внимание публики на то, что он всегда выступает за людей и простых работяг.

«Справедливость всегда восторжествует, всегда. Если бы существовала петиция о запрете такого персонажа, я бы самый первый пришел и проголосовал бы за то, чтобы таких людей просто-напросто не существовало в нашем шоу-бизнесе. Я всегда был на стороне простых людей, простых работяг, просто людей, в первую очередь. Будьте людьми»,

– заявил Ганвест.

Напомним, что отношение многих людей к Инстасамке изменилось после того, как она записала видео, как выкидывает косметику и одежду своих визажистов за дверь. Девушки поработали и собрали звезду на мероприятие, однако Инстасамку разозлило, что мастера опоздали к ней домой. Она заявила, что не позволит относиться к себе подобным образом.