Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Ганвест угрожает Инстасамкe: «Я хочу, чтобы её не существовало»

Ганвест угрожает Инстасамкe: «Я хочу, чтобы её не существовало»

Рэпер заступился за визажистов девушки, которая выгнала мастеров.

Несмотря на то, что конфликт Инстасамки и ее визажистов произошел уже больше недели назад, публичные люди продолжают высказываться по этому поводу. Так, например, свое мнение о произошедшем решил выразить рэпер Ганвест.


Он раскритиковал поведение рэперши и обратил внимание публики на то, что он всегда выступает за людей и простых работяг.

«Справедливость всегда восторжествует, всегда. Если бы существовала петиция о запрете такого персонажа, я бы самый первый пришел и проголосовал бы за то, чтобы таких людей просто-напросто не существовало в нашем шоу-бизнесе. Я всегда был на стороне простых людей, простых работяг, просто людей, в первую очередь. Будьте людьми»,

– заявил Ганвест.

Напомним, что отношение многих людей к Инстасамке изменилось после того, как она записала видео, как выкидывает косметику и одежду своих визажистов за дверь. Девушки поработали и собрали звезду на мероприятие, однако Инстасамку разозлило, что мастера опоздали к ней домой. Она заявила, что не позволит относиться к себе подобным образом.

Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
Заказать крауд

Последние новости

Арай Чобанян произвел фурор новой прической
Арай Чобанян произвел фурор новой прической
Мать Собчак возмутили "бомжового вида" люди возле Совфеда
Мать Собчак возмутили "бомжового вида" люди возле Совфеда
Беременная Эмили Ратаковски выставила в окно голые ягодицы и налившуюся грудь
Беременная Эмили Ратаковски выставила в окно голые ягодицы и
Ученые впервые зафиксировали на Земле гигантский плазменный вихрь
Ученые впервые зафиксировали на Земле гигантский плазменный вихрь
Ганвест угрожает Инстасамкe: «Я хочу, чтобы её не существовало»
Ганвест угрожает Инстасамкe: «Я хочу, чтобы её не существовало»
«Нереальный секси!» — мокрый Чонгук взорвал Twitter
«Нереальный секси!» — мокрый Чонгук взорвал Twitter
Тяжелобольная Алиса Аршавина после комы: «Сил нет. Умираю»
Тяжелобольная Алиса Аршавина после комы: «Сил нет. Умираю»
Кравчук заявил об обострении на Донбассе и обвинил Россию
Кравчук заявил об обострении на Донбассе и обвинил Россию
Совфед одобрил закон об увеличении штрафов за незаконную агитацию
Совфед одобрил закон об увеличении штрафов за незаконную агитацию
В «Артеке» прошел марафон скорочтения
В «Артеке» прошел марафон скорочтения
Власти Мурманской области намерены в 2021 году кардинально улучшить качество школьного питания
Власти Мурманской области намерены в 2021 году кардинально улучшить
Минпросвещения России запускает акцию «Мисс педагогический университет»
Минпросвещения России запускает акцию «Мисс педагогический

Топ на сегодня

Путин примет участие в ежегодном расширенном заседании коллегии МВД
Путин примет участие в ежегодном расширенном заседании коллегии МВД
Не война, так репетиция. Что делали Россия и НАТО у берегов Норвегии?
Не война, так репетиция. Что делали Россия и НАТО у берегов Норвегии?
Фигуранты дела Скрипалей попали под санкции из-за Навального
Фигуранты дела Скрипалей попали под санкции из-за Навального
Жириновский назвал виновных в распаде СССР
Жириновский назвал виновных в распаде СССР
США выведут космическое сотрудничество с Россией из-под санкций
США выведут космическое сотрудничество с Россией из-под санкций

Еще по теме

Инстасамка обратилась к доставщикам еды после скандала: «Надеюсь, вы харкнули мне в бургер»
Зеркальная дата 11.11: как загадать желание 11 ноября 2017 года, чтобы оно гарантированно исполнилось
Инсайдер намекнул на беременность Инстасамки: «Не надо осуждать девушку, которая скоро станет мамой»
Бывшие друзья Инстасамки рассказали про ее «несметные богатства»: «Ее райдер 4 бутылки воды и лимон»