Георгий Дронов: «Мы обсуждали продолжение «Ворониных», но не хотели терять героя Клюева»

Анастасия Иванова

Георгий Дронов признался, что у продюсеров сериала «Воронины» была идея снять еще один сезон. Однако после смерти Бориса Клюева стало очевидно, что это невозможно.

Борис Клюев умер 1 сентября 2020 года. Актер долгие годы боролся с онкологическим заболеванием, но одолеть недуг так и не смог. Разумеется, кончина артиста стала потрясением и для его поклонников, и для коллег. Трагедия внесла коррективы и в творческие планы съемочной группы сериала «Воронины».

Финальный сезон популярного проекта вышел еще в 2019 году. Тогда фанаты долго отказывались смириться с исчезновением любимых героев с экранов. «Не стоит ждать новый сезон. Вопрос не в уходе Бориса Владимировича. Не зная о том, что произойдет несчастье и мы понесем огромную утрату, сняли заключительный сезон. Поставили точку. Потому что после сезона, который мы считали финальным, на канал СТС просто обрушился шквал сообщений: «Пожалуйста, не оставляйте нас без «Ворониных», снимите продолжение!». И после трагических событий, связанных с Борисом Клюевым, мы обсуждали это с продюсерами. Все актеры сошлись на том, что без него нет смысла снимать. Пусть сериал останется с живым актером — без истории его ухода. Ушел человек, но персонаж остался. Пусть это лишний раз будет напоминанием о том, что он навсегда в наших сердцах», — рассказал коллега Клюева — Георгий Дронов.

Для Дронова работа над «Ворониными» стала важным этапом в жизни. Целых 10 лет артист перевоплощался в податливого семьянина Костика. Теперь же Георгий сосредоточился на творческих поисках в театре и полнометражном кино.

Остальным звездам «Ворониных» тоже постоянно задают вопросы о проекте. Так, Екатерина Волкова много раз рассказывала, что сериал стал для нее одновременно и главным успехом, и ловушкой. После многолетних съемок в ситкоме некоторые продюсеры воспринимали ее исключительно как Веру из «Ворониных».

Сейчас на телеканале СТС регулярно идут повторы старых серий ситкома. Удивительно, но они до сих пор имеют очень высокие рейтинги, это говорит о том, что проект стал действительно народным.