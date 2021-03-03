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Глава Минздрава оценил ситуацию с коронавирусом в России

Глава Минздрава оценил ситуацию с коронавирусом в РоссииФото: Александр Астафьев / РИА Новости

Коронавирус в России пока не удалось нейтрализовать, но заметно снижение заболеваемости, которое является прогностическим показателем, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, передает «Интерфакс» .

«Мы отмечаем снижение заболеваемости в РФ, и снижение это идет на протяжении последних нескольких недель, количество заболевших ниже 11 тысяч в сутки, и это хороший прогностический показатель», — отметил он.

Министр отметил, что очень важно расширять охваты вакцинации. По его словам, сейчас завершено клиническое исследование по лицам старше 60 лет вакцины «ЭпиВакКорона».

Ранее Мурашко заявил, что коронавирус в России отступает. По его словам, уже наблюдается позитивный эффект от массовой вакцинации населения против COVID-19.

Россия

По материалам: lenta.ru
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