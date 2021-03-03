Годовщину освобождения Ржева впервые отметили у мемориала советскому солдату

Вадим Карасев

В среду, 3 марта 2021 года, у Ржевского мемориала советскому солдату прошло торжественное мероприятие, приуроченное к 78-летию освобождения города Ржева и Ржевского района от немецко-фашистских захватчиков. Впервые знаковую дату жители и гости ржевской земли отметили у мемориала, открытого в год 75-летия Великой Победы.

Митинг начался с минуты молчания. Затем губернатор Игорь Руденя вместе с ветеранами Великой Отечественной войны Евгением Михайлович Шелеховым и Ларисой Ивановной Молчановой возложил цветы к мемориалу.

"Здесь, на ржевской земле, на защиту нашей Родины в едином строю встали люди из разных республик Советского Союза. Неделями шли бои за каждый бугорок нашей земли. В ожесточенных боях подо Ржевом наши солдаты остановили врага, рвущегося к столице, сковали его силы и помогли победе в Сталинградской битве. Наши солдаты приблизили прорыв блокады Ленинграда и освобождение республик Советского Союза от немецко-фашистских захватчиков. Сегодня к Ржевскому мемориалу приезжают сотни, тысячи людей, чтобы поклониться подвигу героев", — сказал Руденя.

Ржевский мемориал советскому солдату был открыт 30 июня 2020 года президентом России Владимиром Путиным. 25-метровая бронзовая скульптура весом более 80 тонн установлена на 10-метровом восьмигранном холме в Ржевском районе, где в годы Великой Отечественной войны шли кровопролитные бои.

Ржевский мемориал создан Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства, Министерства культуры РФ и правительства Тверской области. После открытия мемориальный комплекс перешел в ведение Музея Победы, став его филиалом.