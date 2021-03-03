Группа HammAli & Navai распадается: «Мы добились, чего хотели. Пора двигаться дальше»

Анастасия Иванова

Грустная новость для поклонников популярного творческого тандема HammAli & Navai. Несколько минут назад дуэт сообщил, что больше не будет играть вместе. Группа распадается. К решению Александр Алиев и Наваи Бакиров пришли единогласно. По словам музыканта, они добились всего, чего хотели, и теперь готовы пробовать что-то новое и двигаться дальше.

«Да, это правда. Мы распадаемся. Мы добились всего, чего хотели. Теперь у каждого своя дорога. Мы — не враги, а остаемся друзьями и будем поддерживать друг друга», — сегодня заявил дуэт HammAli & Navai.

Парни отметили, что в марте выпустят свой последний альбом. И порадуют поклонников последним совместным туром. Напомним, дуэт просуществовал пять лет. HammAli & Navai являются авторами таких мегахитов, как «Прятки», «Девочка-война», «Пустите меня на танцпол». С 2018 года дуэт активно штурмует хит-парады и топ-чарты. В своих треках парни красиво рассказывают о чувствах и неразделенной любви. Александр Наваи Бакиров для совместного творчества выбрали модное направление — рэп в сочетании с легкими танцевальными ритмами и качающими битами.