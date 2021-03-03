Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Группа HammAli & Navai распадается: «Мы добились, чего хотели. Пора двигаться дальше»

Группа HammAli & Navai распадается: «Мы добились, чего хотели. Пора двигаться дальше»

Грустная новость для поклонников популярного творческого тандема HammAli & Navai. Несколько минут назад дуэт сообщил, что больше не будет играть вместе. Группа распадается. К решению Александр Алиев и Наваи Бакиров пришли единогласно. По словам музыканта, они добились всего, чего хотели, и теперь готовы пробовать что-то новое и двигаться дальше.


«Да, это правда. Мы распадаемся. Мы добились всего, чего хотели. Теперь у каждого своя дорога. Мы — не враги, а остаемся друзьями и будем поддерживать друг друга», — сегодня заявил дуэт HammAli & Navai.

Парни отметили, что в марте выпустят свой последний альбом. И порадуют поклонников последним совместным туром. Напомним, дуэт просуществовал пять лет. HammAli & Navai являются авторами таких мегахитов, как «Прятки», «Девочка-война», «Пустите меня на танцпол». С 2018 года дуэт активно штурмует хит-парады и топ-чарты. В своих треках парни красиво рассказывают о чувствах и неразделенной любви. Александр Наваи Бакиров для совместного творчества выбрали модное направление — рэп в сочетании с легкими танцевальными ритмами и качающими битами.

Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
Заказать крауд

Последние новости

Донская митрополия прокомментировала камингаут священника из Ростова
Донская митрополия прокомментировала камингаут священника из Ростова
Годовщину освобождения Ржева впервые отметили у мемориала советскому солдату
Годовщину освобождения Ржева впервые отметили у мемориала советскому
Ольга Любимова рассказала о реализации национального проекта "Культура" в регионах
Ольга Любимова рассказала о реализации национального проекта
Прохор Шаляпин высылает голые фотки старым женщинам
Прохор Шаляпин высылает голые фотки старым женщинам
Группа HammAli & Navai распадается: «Мы добились, чего хотели. Пора двигаться дальше»
Группа HammAli & Navai распадается: «Мы добились, чего хотели.
Трагическая новость пришла про Андрея Губина
Трагическая новость пришла про Андрея Губина
Су-27 сопроводил американские бомбардировщики В-1В над Балтикой
Су-27 сопроводил американские бомбардировщики В-1В над Балтикой
Слова премьера Словакии о передаче Закарпатья России вызвали скандал
Слова премьера Словакии о передаче Закарпатья России вызвали скандал
В Москве отреставрируют музей Отечественной войны 1812 года
В Москве отреставрируют музей Отечественной войны 1812 года
Российский стендап-комик объяснил причины ненависти к КВН
Российский стендап-комик объяснил причины ненависти к КВН
Журналиста Илью Азара арестовали на 15 суток
Журналиста Илью Азара арестовали на 15 суток
Доктор Комаровский ответил назвавшему его «усатой сволочью» зрителю
Доктор Комаровский ответил назвавшему его «усатой сволочью» зрителю

Топ на сегодня

Dima LED и группа Refelding. Путь к известности
Dima LED и группа Refelding. Путь к известности
Музыкальный феномен Райза
Музыкальный феномен Райза
Восхождение русского КаИNа
Восхождение русского КаИNа
Фигуранты дела Скрипалей попали под санкции из-за Навального
Фигуранты дела Скрипалей попали под санкции из-за Навального
Не война, так репетиция. Что делали Россия и НАТО у берегов Норвегии?
Не война, так репетиция. Что делали Россия и НАТО у берегов Норвегии?

Еще по теме

Рэперов HammAli & Navai обстреляли после концерта
В Липецке задержали стрелявшего в рэперов HammAli & Navai
«Одноклассники» назвали музыкальные открытия 2018 года
ВКонтакте назвала самые прослушиваемые песни 2018 года