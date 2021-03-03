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Хабиб Нурмагомедов: «Если бы не вера, я бы сошел с ума после смерти отца»

Хабиб Нурмагомедов: «Если бы не вера, я бы сошел с ума после смерти отца»

Вера в Бога помогает Хабибу Нурмагомедову в самые трудные моменты жизни. Спортсмен уверен, что именно религия спасла его от многих необдуманных поступков и боли.


Абдулманап Нурмагомедов был для Хабиба и учителем, и наставником, и примером для подражания. Боец всегда с гордостью рассказывал о духовной близости с отцом. Летом прошлого года Нурмагомедова-старшего не стало — и для Хабиба буквально перевернулся мир.

Сейчас чемпион может спокойно говорить о том периоде. Он считает, что в сложный период ему помог Аллах. «Вера значит для меня все. Если бы не было веры, когда умер мой отец, я бы, наверное, сошел с ума. Были моменты, когда я не соглашался с ним или мой отец не соглашался со мной, но мы всегда находили какой-то компромисс и приходили к единому решению», — делился спортсмен.

По мнению бойца, Абдулманап Нурмагомедов войдет в историю, но не как успешный тренер, а как хороший человек. «Мой отец много помогал людям. Есть сироты, которых он поддерживал, ребята, которым он помогал найти свой путь. Именно в этих поступках мой отец будет жить вечно», — уверен Хабиб.

После смерти отца Нурмагомедов вышел на ринг только один раз: в этом бою он победил Джастина Гейджи. После поединка Хабиб заявил об уходе из профессионального спорта. И пока возвращаться в смешанные единоборства чемпион не планирует.

«Жизнь на виду у публики очень напряженная. Я хотел бы жить обычной жизнью обычного человека, как десять лет назад. Но теперь у меня есть чемпионские пояса от выигранных боев. Я понимал, что с этим придет слава, но не понимал, что это будет так сложно. Так жить очень тяжело, и я хотел бы вернуться к тому спокойствию, которое было до того, как я прославился», — подчеркнул боец.

Сейчас Хабиб помогает своим товарищам совершенствоваться в спорте. Также боец принимает участие в рекламных кампаниях и работает над собственными бизнес-идеями. В интервью для Esquire он подчеркнул, что больше всего в жизни хочет быть достойным и честным человеком, а вот все иные достижения находятся на втором плане.

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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