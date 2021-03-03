Илон Маск создает новый город

Алексей Вольцев

Американский предприниматель, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск сообщил, что создает новый город в Техасе.

"Создаю город Старбэйз (Starbase), Техас", - написал Маск в Twitter.

Предприниматель рассказал, что у его города площадь будет значительно больше деревни Бока-Чика, где находится космодром SpaceX. Кроме того, Маск отметил, что в городе будут "очень" хорошо относиться к собакам, а его руководитель будет носить титул "дожа" (с итальянского "doge", напоминающее слово на английском "dog" - собака).

В конце прошлого года Маск сообщил, что переехал из Калифорнии в Техас.