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Илон Маск создает новый город

Илон Маск создает новый город
Американский предприниматель, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск сообщил, что создает новый город в Техасе.

"Создаю город Старбэйз (Starbase), Техас", - написал Маск в Twitter.

Предприниматель рассказал, что у его города площадь будет значительно больше деревни Бока-Чика, где находится космодром SpaceX. Кроме того, Маск отметил, что в городе будут "очень" хорошо относиться к собакам, а его руководитель будет носить титул "дожа" (с итальянского "doge", напоминающее слово на английском "dog" - собака).


В конце прошлого года Маск сообщил, что переехал из Калифорнии в Техас.

В мире

По материалам: ria.ru
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