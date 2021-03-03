Инстасамка назвала своих подписчиков «страшными телками»

Влада Некрасова

После того, как Инстасамка выгнала своих визажистов, разбила стекло таксисту и придумала нападение с зеленкой, от нее начали отписывать многие подписчики, а артисты и вовсе отказались от сотрудничества с ней. Однако байкот никак не волнует скандально известную блогершу, Инстасамка продолжает гнуть свою линию и обзывать окружающих. В одном из последних интервью девушка заявила, что она права и извиняться ни перед кем не будет. А на днях у себя в Instagram высказалась о хейте в свою сторону.

«Весь негатив и вся злость исходит тупо от страшных телок. Только страшные телки всегда инициаторы какой-то фигни. Знаете, как мне тяжело жить в мире страшных телок? Меня постоянно осуждают страшные. Ни одна красивая девчонка не сказала мне плохого слова», – заявила Даша.

По ее мнению, если на девушку постоянно «нагоняют», осуждают или обзывают, то значит она красивая, а остальные просто завидуют. Инстасамка также добавила, что страшные и отвратительные девушки никогда не остановят свой хейт, только потому, что хотят доказать, что они красивые.

А ты согласен с её мнением?