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Инвесторы потребовали от Дурова вернуть десятки миллионов долларов за проект TON

Инвесторы потребовали от Дурова вернуть десятки миллионов долларов за проект TON

Инвесторы фонда Da Vinci Capital (DVC) направили письмо основателю Telegram Павлу Дурову и другим топ-менеджерам компании с требованием вернуть средства, вложенные в его блокчейн-проект TON.

Как сообщил Forbes источник, близкий к фонду, сумма требований в письме составляет $100 млн, а в случае отказа юристы DVC собираются подать в лондонский суд на TON Inc. и Telegram Inc. В то же время источники издания, близкие к топ-менеджменту компании, подтвердили получение письма, но утверждают, что фонд требует в нем $20 млн.

DVC отводит компании на выплату компенсации 2 недели. Как уточнил источник "Коммерсанта", близкий к руководству Telegram, компания получила от Disruptive Era Fund (DEF) письмо "с приглашением" выплатить $20 млн — разницей между изначально инвестированной и возвращенной DEF суммами. Этот фонд под управлением DVC заключил соглашение на покупку токенов на $72,1 млн, в 2018 году фонд перевел $45,4 млн.

В общей сложности 171 инвестор вложил в блокчейн-платформу TON (Telegram Open Network) $1,7 млрд. Проект был закрыт в мае 2020 года в связи с претензиями Комиссии по ценным бумагам и биржам США, которая посчитала, что инвесторам предложили незарегистрированные ценные бумаги. Суд встал на сторону регулятора. По заключенному внесудебному соглашению Telegram обязали выплатить штраф в размере $18,5 млн и вернуть инвесторам $1,2 млрд. В апреле Telegram предложил американским инвесторам вернуть 72% от вложений, а другим — выбрать этот же вариант или оставить деньги в качестве займа и получить 110% через год.



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По материалам: uposters.ru
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