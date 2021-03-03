Инвесторы потребовали от Дурова вернуть десятки миллионов долларов за проект TON

Вадим Карасев

Инвесторы фонда Da Vinci Capital (DVC) направили письмо основателю Telegram Павлу Дурову и другим топ-менеджерам компании с требованием вернуть средства, вложенные в его блокчейн-проект TON.

Как сообщил Forbes источник, близкий к фонду, сумма требований в письме составляет $100 млн, а в случае отказа юристы DVC собираются подать в лондонский суд на TON Inc. и Telegram Inc. В то же время источники издания, близкие к топ-менеджменту компании, подтвердили получение письма, но утверждают, что фонд требует в нем $20 млн.

DVC отводит компании на выплату компенсации 2 недели. Как уточнил источник "Коммерсанта", близкий к руководству Telegram, компания получила от Disruptive Era Fund (DEF) письмо "с приглашением" выплатить $20 млн — разницей между изначально инвестированной и возвращенной DEF суммами. Этот фонд под управлением DVC заключил соглашение на покупку токенов на $72,1 млн, в 2018 году фонд перевел $45,4 млн.

В общей сложности 171 инвестор вложил в блокчейн-платформу TON (Telegram Open Network) $1,7 млрд. Проект был закрыт в мае 2020 года в связи с претензиями Комиссии по ценным бумагам и биржам США, которая посчитала, что инвесторам предложили незарегистрированные ценные бумаги. Суд встал на сторону регулятора. По заключенному внесудебному соглашению Telegram обязали выплатить штраф в размере $18,5 млн и вернуть инвесторам $1,2 млрд. В апреле Telegram предложил американским инвесторам вернуть 72% от вложений, а другим — выбрать этот же вариант или оставить деньги в качестве займа и получить 110% через год.







