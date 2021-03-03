Иосиф Оганесян напрасно спросил фолловеров, что подарить жене на 8 марта

Вадим Карасев

Близится 8 марта, и актуальной становится тема поздравлений и подарков. Так как Иосиф Оганесян самостоятельно завести аудиторию не может, приходится использовать любую тему, к которой можно притянуть Сашу Черно. Вопрос о том, что же ей подарить в Женский день, вызвал небывалый ажиотаж среди фолловеров, чаще всего дававших самый предсказуемый ответ.

«Приближается женский праздник и возникает вопрос: что? Что дарить девушке, если у неё есть все?», - спросил Йося.

Иосиф Оганесян усиленно пробует себя в роли блогера, записывает всевозможные ролики, но почему-то не вызывает интереса у публики. По крайней мере, такого как его «великая женщина» или веселый отец. Приходится возвращаться к обычным постам, рассуждать о своей жене и интересоваться, что же ей преподнести, пишет newstes.ru.Большинство подписчиков предложили подарить жиросжигатель, операцию по уменьшению желудка, тренажеры для дома или абонемент в фитнес-центр. Часть фолловеров принялась насмехаться по поводу заявления, что у Черно есть все. Йосе напомнили, что они арендуют жилье, ездят в лучшем случае в такси, не ездят на курорты или хотя бы в Подмосковье отдохнуть, одеваются на Садоводе. В общем, говорить про все как-то неправильно.Кроме того, Йосе объяснили, что называть девушкой далеко не 20-летнюю представительницу слабого пола, уже ставшую мамой, тоже не стоит. Некоторые считают, что дарить нужно позитив и любовь, максимум букет цветов. В общем, толковых советов Йосе не дали, хотя Саша и жиросжигатель могла бы принять в подарок так, что обсуждений хватило бы на неделю.Судя по всему, подписчиков больше всего волнует вес Черно. Особенно после рекламы фитнес-центра, где Саша предстала в совсем уж необъятных параметрах. Мало кто верил в то, что она действительно теряет вес, как говорила, и были правы. При этом молодая мамочка ухитряется рассуждать о том, что им с Йосей пора стать родителями еще раз.